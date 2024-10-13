SDÜ'lü Akademisyen Ali Şenkaynağı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı'na Seçildi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevli Öğretim Görevlisi Ali Şenkaynağı, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Şenkaynağı, yapılan genel kurulda 168 delegeden 159'unun katıldığı seçimde 102 oy alarak başkanlık görevine getirildi.

Çankaya'da Yapılan Genel Kurulda Büyük Çekişme

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde İçkale Otel’de gerçekleştirildi. Başkanlık yarışı Ali Şenkaynağı ve Ertuğrul Tugay arasında geçti. Seçim öncesi, yönetim kurulunun faaliyet raporu, mali rapor ve tahmini bütçe delegeler tarafından onaylandı. Oylamaya katılan 168 delegeden 159'u oy kullandı ve Şenkaynağı, 102 oyla başkan seçilirken, rakibi Tugay 55 oyda kaldı; 2 oy ise geçersiz sayıldı.

8 yıldır Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ersan Başar ise aday olmadı. Görev süresi boyunca yaptığı çalışmalara değinen Başar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, delegelere ve dağcılık camiasına teşekkür ederek veda etti.

Yeni Başkan Ali Şenkaynağı'nın Hedefleri

Başkanlık görevine seçilen Ali Şenkaynağı, dağcılık sporunun sorunlarına ve çözüm yollarına dair tecrübelerini paylaştı. 27 yılı aşkın süredir dağcılıkla ilgilendiğini belirten Şenkaynağı, federasyonu daha erişilebilir ve güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini söyledi. "Federasyonun imkanlarını sporcu yetiştiren kulüplere açacağız ve onlara elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Şenkaynağı ayrıca federasyonun en büyük eksikliklerinden birinin tesisleşme olduğunu vurguladı. "Federasyonun bağımsız tesislere ihtiyacı var. Şu anda kullandığımız tırmanış duvarları, başka spor organizasyonlarına bağlı olduğu için tam anlamıyla bizim kontrolümüzde değil. Bu konuda önemli adımlar atacağız" ifadelerini kullandı. Dağcılık sporunun gençler arasında yaygınlaşması için projeler geliştirdiklerini de belirten Şenkaynağı, il temsilcilikleri ile ortak festivaller düzenleyerek camiayı bir araya getireceklerini söyledi.

Sporculara Kaliteli Ekipman ve Güvenli Faaliyetler

Şenkaynağı, sporcuların kaliteli ve güvenli ekipmanlarla destekleneceği sözünü verdi. Dağ kazalarının önlenmesi için AFAD ile iş birliği yapacaklarını, ayrıca sponsorluk anlaşmalarına da ağırlık vereceklerini dile getirdi. Kolektif çalışmanın gücüne ve şeffaflığa inandığını belirten Şenkaynağı, her zaman ulaşılabilir olacağına vurgu yaptı ve delegelere teşekkür etti.

Ali Şenkaynağı'nın başkanlığında Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: