Isparta'da Çayboyu Veteriner Kliniği Yakında Hizmete Açılıyor

Çayboyu Veteriner Kliniği Yakında Hizmete Açılıyor

Isparta'da Çayboyu mevkiinde hayvanseverler için güzel bir haber!

"Çayboyu Veteriner Kliniği" çok yakında patili dostlarımıza hizmet vermeye hazırlanıyor. Davraz Apartmanı'nda yer alan klinik, son hazırlıklarını tamamlarken, girişte asılı pankartta "Patili dostlarımız için çok yakında hizmetinizdeyiz" ifadesi dikkat çekiyor.

Bölge sakinleri ve hayvan sahipleri, modern bir veterinerlik hizmeti sunacak bu klinikte, evcil hayvanlarının sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Klinik açılışının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Hayvan sağlığına verdiği önemi vurgulayan Çayboyu Veteriner Kliniği, uzman ekibi ve donanımlı altyapısıyla kısa süre içinde faaliyete geçecek.

Yeni kliniğin, bölgedeki hayvanseverler için önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülüyor.