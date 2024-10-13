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Prof. Dr. Özlem Oğuzhan: "Sanat, Yıkımdan Çıkışın Yolu Olabilir"

Prof. Dr. Özlem Oğuzhan: "Sanat, Yıkımdan Çıkışın Yolu Olabilir"
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Prof. Dr. Özlem Oğuzhan: "Sanat, Yıkımdan Çıkışın Yolu Olabilir"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Oğuzhan, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) "Sanatın Çağdaş Hâlleri" başlıklı bir konferans verdi. 9 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte Oğuzhan, üniversite öğrencilerine "spekülasyon, boşluk ve kalıcılık" kavramları üzerinden seslenerek, sanatın yeni teknolojiler ve paradigmalara uyum sağlayarak yıkımdan çıkış yolu olabileceğini vurguladı.

"On Kaplan Gücünde Çalışın"

Konferansın açılışında konuşan SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Genç, 2024-2025 akademik yılının ilk etkinliğinde öğrencilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Oğuzhan'ın sanata ve kültüre farklı perspektiflerle yaklaşan bir bilim insanı olduğuna dikkat çekti.

Oğuzhan ise, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne ilk kez geldiğini ve kampüsün büyüklüğü ile zenginliğinden etkilendiğini belirtti. Konuşmasına "Spekülasyon, Boşluk, Kalıcılık" kavramları üzerinden sanatın çağdaş hallerini ele alarak devam eden Oğuzhan, gençlerin çok yönlü olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Tek bir alanda sınırlı kalmayın, ben de öyle yaptım. Tabuları yıkarak geldim ve on kaplan gücünde çalıştım" dedi.

Sanat ve Teknoloji Etkileşimi: "Proje Yapın, Yıkımdan Sanatla Çıkın"

Prof. Dr. Özlem Oğuzhan, sanatın sadece estetik bir alan olmadığını, aynı zamanda hayatın her alanında bir etkileşim yarattığını belirtti. Dijitalleşen sanat dünyasında, spekülasyonun sanatın bir parçası hâline geldiğini vurgulayan Oğuzhan, teknolojiyi ve yapay zekâyı olumlu yönleriyle karşılayarak, sanatsal projeler üretmenin önemini anlattı. "Proje yapın, TÜBİTAK gibi kurumlara başvurun, çünkü bu bütçeler sizin için ayrıldı. Dezavantajlarınızı fırsata dönüştürebilirsiniz" diyerek öğrencilere seslendi.

Oğuzhan, yapay zekânın kolektif bilincimizin bir yansıması olduğunu ve insanlık dilinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini savundu. "Boşluk kavramını olumsuz değil, sunduğu fırsatlar üzerinden değerlendirin" diyen Oğuzhan, sanatın içinde bulunduğumuz dönemde yıkımdan çıkışın önemli bir yolu olabileceğini söyledi.

SDÜ'den Anlamlı Hediye

Konferansın sonunda Prof. Dr. Özlem Oğuzhan’a, SDÜ Dekanı Prof. Dr. Mustafa Genç tarafından 'kökboyama' ile renklendirilmiş bir kilim, Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü kitabı ve Isparta'nın ünlü gül ürünleri takdim edildi.

Bu konferans, sanatta dijitalleşme, yapay zekâ ve teknolojik gelişmelerin sanatsal süreçlerle nasıl etkileşime geçtiğini gözler önüne sererek, öğrencilere geleceğe dair ilham verici bir bakış sundu.

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