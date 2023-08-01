SDÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Saltan Atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi atama kararı ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Saltan atanmıştır.01.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2023/353 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile gerçekleştirilen bu atama, üniversite camiasında ve eğitim çevrelerinde büyük ilgi ve beğeni toplamıştır.Prof. Dr. Mehmet Saltan'ın rektörlük görevine atanması, akademik birikimi, deneyimi ve üniversitedeki başarılı çalışmaları nedeniyle olumlu bir karşılama almıştır. Üniversite yönetimine getirilen bu değerli ismin, üniversiteye yeni vizyon ve hedefler kazandıracağına inanılmaktadır.Süleyman Demirel Üniversitesi olarak, yeni rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Saltan'a bu önemli görevinde başarılar dileriz. Üniversitemiz ve ülkemiz yükseköğretimi için değerli katkılar sunmasını temenni ederiz.Haber Kaynağı: Resmi Gazete