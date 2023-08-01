Isparta'da Kamuda Büyük Değişim Bekleniyor

Isparta'da Kamuda Değişim Sürecek...!

Isparta Valii Aydın Baruş ve Milletvekili Osman Zabun'un Açıklamaları bunu daha önce deklare etmişti....



Isparta Valisi Aydın Baruş'un seçim öncesi yaptığı açıklamalarla başlayan değişim rüzgarı, milletvekili seçilen Osman Zabun'un da katıldığı yeni dönemde etkisini gösterdi. Kamuda yapılacak değişikliklere dair çarpıcı açıklamalar geldi.

Vali Baruş'un yaptığı açıklamada, "Vatandaşın, memnun olmadığı bir karar, beni de memnun etmez. Vatandaşın memnuniyeti öncelikli ölçüdür. Bizim açımızdan vatandaş kesinlikle devlet kapısından umutsuz ve kırgın bir şekilde dönmemeli. Eğer vatandaş buradan kalbi kırık bir şekilde ayrılırsa, umudunu kaybetmiş bir şekilde ayrılırsa, onun hakkını hiçbir zaman ödeyemezsiniz ve üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmemiş sayılırsınız. Çünkü siz devletin memurlarısınız, yani devletin vatandaşa hizmet etmek için oraya atadığı kimselersiniz. Vatandaşın işini yaptırmak üzere beklediği bir yerde memurlar kendi keyfine bakamaz, bakmamalı ve aldığı maaşın karşılığını mutlaka ödemeli, yerine getirmeli. Ben her zaman uyum içerisinde çalışmaya gayret eden, buna özen gösteren bir insanım, ama bir disiplinsizlik veya vatandaşı rahatsız eden bir durum söz konusu olduğunda, kimsenin gözünün yaşına bakmam...!" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.



Vali Baruş'un bu açıklamalarından sonra, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili seçilen Osman Zabun, seçimin hemen ertesinde yaptığı açıklamayla kamuda yeni bir dönemi resmen deklare etti. Zabun, "Yapacağımız çalışmalarla kamuda daha verimli, daha etkin ve daha adaletli bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Vatandaşın memnuniyeti önceliğimiz olacak ve disiplinden taviz vermeden çalışacağız." dedi.

Isparta'da yaşanan bu değişim rüzgarı, önümüzdeki dönemde kamuda yapılacak değişikliklerle birlikte vatandaşlara daha iyi hizmet sunma amacını taşıyor. Gelişmeler ve atılacak adımlarla ilgili resmi makamlar tarafından daha sonra ayrıntılı bilgi verileceği öğrenildi.