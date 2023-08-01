Çarıkçı'ya Yeni Görev! YÖK Üyeliğine Seçildi

Çarıkçı'ya Yeni Görev! YÖK Üyeliğine Seçildi
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, YÖK Üyeliğine Seçildi
Tarih: 01.08.2023
Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 2015 yılından beri başarılı bir şekilde rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi.
2023/334 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile YÖK üyeliğine atanması gerçekleşen Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'ya, üniversitemize sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi olarak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'nın YÖK'te de üstün başarılarla çalışacağına ve ülkemiz yükseköğretimine değerli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımız tamdır.
Haber Kaynağı: Süleyman Demirel Üniversitesi Resmi Web Sitesi
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