Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü Lisans öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gelincik İlkokulunda "Renkli Ve Ritimli Yarınlar" isimli projelelerini hayata geçirdiler.Demre Çeşmecioğlu, Gül Akçay, Hilal Boran, Gülistan Karahan, Naciye Göçen, Yazgül Sivrikaya’nın yer aldığı 6 kişilik ekip ‘’Renkli ve Ritimli Yarınlar’’ projesinde Gelincik İlkokulu öğrencilerine, hayırsever iş insanlarının ve yerel işletmelerin destekleriyle Müzik ve Resim Atölyesi kurdu. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri bu projede köy okulunda okuyan toplamda 26 öğrencinin farklı bir deneyim elde etmelerini ve sanata olan yetkinliklerini keşfetmelerini amaçladı.Ek olarak öğrenciler okulun iç cephesindeki duvarlara tadilat gerçekleştirdi. Okul duvarları renklendirilerek sınıf duvarlarının ve kapılarının dört bir köşesine motifler çizildi.Müzik ve Resim atölyesinin açılışı ise 25 Ekim Salı günü, Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selcuk Bey’in katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlik havasında gerçekleşen bu açılışta köy halkının da desteğiyle çeşitli ikramlar katılımcılara ve Gelincik İlkokulu öğrencilerine sunuldu. Öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayıp müzik eşliğinde dans eden grup her bir öğrenciye kitap hediye etti. Palyaçoların da yer aldığı bu açılış son derece eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı.Etkinlik bitiminde İletişim Fakültesi öğrencileri çocuklara hatıra olarak madalya dağıttı ardından öğrenci aileleri ve katılımcılarla bir araya gelen grup, etkinlik ile ilgili dönütleri aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.Gelincik İlkokulu müdürü ve aynı zamanda öğretmeni Soner Çetinok gün sonunda projeyi gerçekleştiren öğrencilere üstün gayretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.