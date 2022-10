Vali Aydın Baruş çalışma ziyareti kapsamında Isparta Merkeze bağlı Küçükkışla ve Büyükkışla köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, köylerde bir dizi incelemede bulundu.İlk olarak Küçükkışla köyünde vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Baruş burada yaptığı konuşmada “Yüzyıllardır burada atalarınız gibi bu topraklarda geçiminizi sağlıyorsunuz, köyünüz il merkezine yakın ama umarız şehirlere gidenler köylerini unutmazlar, köylerine gelip giderler. Çünkü atalarının yaptığı topraklar buralar, hepimizin çocuklarımıza, torunlarımıza yaşadığımız yeri atalarımızın ocak tuttuğu yeri mutlaka anlatmalıyız. Çünkü bu topraklar uğruna bu millet çok fedakarlıkta bulundu. Üç gün sonra da inşallah Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümünü kutlayacağız. Bir asırlık bir devlet olduk tabii onun öncesinde Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Türklerin kurduğu diğer devletler sayesinde Anadolu’da yaklaşık Bin yıldır hüküm süren bir milletimiz var. Bunun kıymetini çok iyi bilelim. Sizlerin de bu milli birlik beraberliğe, kardeşliğe çok önem verdiğinizi biliyoruz. Bu duygularla birlikte komşu ilişkileri içerisinde, kardeşçe yaşadığınızı biliyoruz. Bu kardeşliği devam ettirelim. Devletimiz zaten her zaman vatandaşımızın yanında, bir derdi bir sorunu olan vatandaşımız olduğu zaman öncelikle komşularının onunla ilgilenmesi, sonra köy muhtarımızın onun dertleriyle ilgilenmesi sonra ildeki konuyla ilgili sorumlu kişilerin bu sorunla, dertle ilgilenmesi üzerimize vazife. Yani biz bu sorumluluğu omuzlarımızda taşımalıyız. Bu sorumluluk içerisinde de çaresiz naçar veya yaşamından mutsuz kimse kalmasını istemiyoruz. Devletimizin her türlü imkanı var. Bunlardan mutlaka vatandaşlarımızı istifade ettirelim. Böylece onlar da devletimizin her zaman yanlarında olduğunu hissetsinler.Şu anda ilkokulda 7 taşımalı öğrencimiz var. Bu 7 çocuğumuzun velileriyle görüşerek eğer arzu ederlerse yine köy okulumuzu güzel bir şekilde tamir ederek burada ilkokulumuzu açabiliriz. Okulumuzu açtığımız takdirde de sadece okulu açmıyoruz biz, köy ilkokulları artık yaşam merkezi haline de geliyor. Oralarda isteyen özellikle hanımefendilere kurslar düzenliyoruz, köylünün bir araya gelmesini sağlıyoruz ve bu sayede de sosyal yaşamın daha hareketlenmesine katkıda bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.Konuşmasının sonrasında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Baruş ardından İlkokul binasında, köy sosyal tesisinde ve köy camisinde incelmelerde bulundu.Buradan Büyükkışla köyüne geçen Vali Baruş vatandaşlarla bir araya geldi. Köyleri gezmelerinin amacının devletin vatandaşlarının her zaman yanında olduğunu hissettirmek olduğunu kaydeden Vali Baruş, “Diğer bir amacımız ise varsa köydeki sorunları yerinde görmek, muhtarlarımızdan yerinde bilgi almak ve aynı zamanda köylülerimiz ile karşılıklı sohbet ederek kardeşliğimizi pekiştirmek.Köyümüzde açıkta, naçar, zor durumda, fakru zaruret içerisinde kimsenin yaşamasını istemiyoruz. Bu konuda devletimiz her zaman vatandaşımızın yanında. Devletimiz bütün imkanlarını sizin buralarda kalabilmeniz, yaşantınızı buralarda sürdürebilmemiz için seferber ediyor.” dedi.Ardından vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Baruş daha sonra köy mezarlığına geçerek şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etti.Mezarlıkta 1991 yılında vatani görevi sırasında Tunceli Çemişgezek’te şehadet mertebesine ulaşan aziz şehidimiz Mehmet Çelik ile yine 2000 yılında vatani görevi sırasında Diyarbakır Silvan’da şehadet mertebesine ulaşan aziz şehidimiz Ercan Kaygılı’nın kabirlerini ziyaret eden Vali Baruş Vali Baruş aziz şehitlerimizin kabirleri başında dua etti.Vali Baruş köyde son olarak tadilat yapılarak Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürülmesi planlanan binada incelemelerde bulundu.Köy ziyaretlerine İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar ile İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik de eşlik etti.