isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

​Küçükkışla ve Büyükkışla Köylerimiz Ziyaret Edildi

Isparta haber son dakika...

​Küçükkışla ve Büyükkışla Köylerimiz Ziyaret Edildi
ISPARTA
G.Tarihi: 26.10.2022 17:13
241577 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Küçükkışla ve Büyükkışla Köylerimiz Ziyaret Edildi
Vali Aydın Baruş çalışma ziyareti kapsamında Isparta Merkeze bağlı Küçükkışla ve Büyükkışla köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, köylerde bir dizi incelemede bulundu.
İlk olarak Küçükkışla köyünde vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Baruş burada yaptığı konuşmada “Yüzyıllardır burada atalarınız gibi bu topraklarda geçiminizi sağlıyorsunuz, köyünüz il merkezine yakın ama umarız şehirlere gidenler köylerini unutmazlar, köylerine gelip giderler. Çünkü atalarının yaptığı topraklar buralar, hepimizin çocuklarımıza, torunlarımıza yaşadığımız yeri atalarımızın ocak tuttuğu yeri mutlaka anlatmalıyız. Çünkü bu topraklar uğruna bu millet çok fedakarlıkta bulundu. Üç gün sonra da inşallah Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümünü kutlayacağız. Bir asırlık bir devlet olduk tabii onun öncesinde Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Türklerin kurduğu diğer devletler sayesinde Anadolu’da yaklaşık Bin yıldır hüküm süren bir milletimiz var. Bunun kıymetini çok iyi bilelim. Sizlerin de bu milli birlik beraberliğe, kardeşliğe çok önem verdiğinizi biliyoruz. Bu duygularla birlikte komşu ilişkileri içerisinde, kardeşçe yaşadığınızı biliyoruz. Bu kardeşliği devam ettirelim. Devletimiz zaten her zaman vatandaşımızın yanında, bir derdi bir sorunu olan vatandaşımız olduğu zaman öncelikle komşularının onunla ilgilenmesi, sonra köy muhtarımızın onun dertleriyle ilgilenmesi sonra ildeki konuyla ilgili sorumlu kişilerin bu sorunla, dertle ilgilenmesi üzerimize vazife. Yani biz bu sorumluluğu omuzlarımızda taşımalıyız. Bu sorumluluk içerisinde de çaresiz naçar veya yaşamından mutsuz kimse kalmasını istemiyoruz. Devletimizin her türlü imkanı var. Bunlardan mutlaka vatandaşlarımızı istifade ettirelim. Böylece onlar da devletimizin her zaman yanlarında olduğunu hissetsinler.
Şu anda ilkokulda 7 taşımalı öğrencimiz var. Bu 7 çocuğumuzun velileriyle görüşerek eğer arzu ederlerse yine köy okulumuzu güzel bir şekilde tamir ederek burada ilkokulumuzu açabiliriz. Okulumuzu açtığımız takdirde de sadece okulu açmıyoruz biz, köy ilkokulları artık yaşam merkezi haline de geliyor. Oralarda isteyen özellikle hanımefendilere kurslar düzenliyoruz, köylünün bir araya gelmesini sağlıyoruz ve bu sayede de sosyal yaşamın daha hareketlenmesine katkıda bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.
Konuşmasının sonrasında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Baruş ardından İlkokul binasında, köy sosyal tesisinde ve köy camisinde incelmelerde bulundu.
Buradan Büyükkışla köyüne geçen Vali Baruş vatandaşlarla bir araya geldi. Köyleri gezmelerinin amacının devletin vatandaşlarının her zaman yanında olduğunu hissettirmek olduğunu kaydeden Vali Baruş, “Diğer bir amacımız ise varsa köydeki sorunları yerinde görmek, muhtarlarımızdan yerinde bilgi almak ve aynı zamanda köylülerimiz ile karşılıklı sohbet ederek kardeşliğimizi pekiştirmek.
Köyümüzde açıkta, naçar, zor durumda, fakru zaruret içerisinde kimsenin yaşamasını istemiyoruz. Bu konuda devletimiz her zaman vatandaşımızın yanında. Devletimiz bütün imkanlarını sizin buralarda kalabilmeniz, yaşantınızı buralarda sürdürebilmemiz için seferber ediyor.” dedi.
Ardından vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Baruş daha sonra köy mezarlığına geçerek şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etti. 
Mezarlıkta 1991 yılında vatani görevi sırasında Tunceli Çemişgezek’te şehadet mertebesine ulaşan aziz şehidimiz Mehmet Çelik ile yine 2000 yılında vatani görevi sırasında Diyarbakır Silvan’da şehadet mertebesine ulaşan aziz şehidimiz Ercan Kaygılı’nın kabirlerini ziyaret eden Vali Baruş Vali Baruş aziz şehitlerimizin kabirleri başında dua etti.
Vali Baruş köyde son olarak tadilat yapılarak Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürülmesi planlanan binada incelemelerde bulundu.
Köy ziyaretlerine İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar ile İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik de eşlik etti.
 
311868231-429891655992989-9082144471042948015-n311970220-429891419326346-7971413879792079839-n311985944-429891402659681-6154937250530468605-n312060544-429891169326371-5681939869533307602-n312173147-429891922659629-7459907878280024377-n312226140-429891569326331-6699657716694541356-n312233868-429891322659689-8530806621050589871-n312252620-429891165993038-8262640242395422784-n312292303-429891782659643-451305833575603399-n312297357-429891499326338-22431872642616962-n312421780-429891845992970-2357856879564885609-n312451823-429891625992992-1706830153419703999-n312555695-429891895992965-4853206850671195543-n311467297-429891545993000-8007926308336230540-n311479590-429891205993034-1056011950876669341-n311524166-429891199326368-5172090910531074000-n311567242-429891195993035-555612150481496781-n311567525-429891392659682-4769800542227489270-n311588827-429891795992975-8963857410603704798-n311597446-429891722659649-346989899844067650-n311691976-429891149326373-1202910207184480880-n311713418-429891375993017-733118924734079438-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA DEFİNE AVCILARINA JANDARMANDAN SUÇÜSTÜ
GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ VE HABERLERİ
ISPARTA SON DAKİKA: DEPREM OLDU!
Isparta'da Manikür & Pedikür ve ayak bakım işlemleri için Sevsen Beauty
GÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI VE HABERLER
Isparta'da yapılan afet konutları hak sahiplerine teslim edildi
ISPARTA'DA AKARYAKIT HIRSIZLIĞI OLAYI
ISPARTA'DA YÖRESEL ÜRÜNLER EN UYGUN FİYATLARA ÇEVİK GIDA'DA
ISPARTA'DA GÜNLÜK TAZE BALIK İÇİN ADRES KAYA BALIK
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: YARALILAR VAR!
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ
ISPARTALI ŞEHİDİMİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
EMEKLİ OLAMAYANLAR PRİMLERİNİ NASIL GERİ ALABİLİR? HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM
ISPARTA'DA LETGO OTO PLUS ALIM MERKEZİ PİLOT GARAGE
ŞARKİKARAAĞAÇ'TA DOĞALGAZ İÇİN İLK KAZMA VURULDU
DYNOBİL ISPARTA'DAN EN GÜVENİLİR VE EN DETAYLI EKSPERTİZ RAPORU
ISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT DÜŞTÜ!
ISPARTA'DA YUNUS TİMLERİNDEN UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK!
Isparta EVE Kozmetik'te tüm ürünlerde yüzde 50 indirim!
ISPARTA'DA ÇİFTÇİLER BU HABERE DİKKAT METEOROLOJİ UYARDI
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika ehliyet kararı!
ISPARTA'DA HÜNNAP HASADI
1509 YENİ KADRO AÇILDI
AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM BEKLENTİSİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, ISPARTA formatisparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

EĞİTİMDE ISPARTA’NIN GURURU: BAHÇEŞEHİR KOLEJİEĞİTİMDE ISPARTA’NIN GURURU: BAHÇEŞEHİR KOLEJİ21 Ekim 2022
GÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI VE HABERLERGÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI VE HABERLER24 Ekim 2022
Isparta'da gül üreticisinin yüzü gülüyorIsparta'da gül üreticisinin yüzü gülüyor21 Ekim 2022
Isparta'da 107 şoföre MYB belgeleri takdim edildiIsparta'da 107 şoföre MYB belgeleri takdim edildi21 Ekim 2022
​OPEL MUTSAN, 18 YILDIR ISPARTA’DA​OPEL MUTSAN, 18 YILDIR ISPARTA’DA25 Ekim 2022
Isparta'da ​“Yekpare” Sergisi AçıldıIsparta'da ​“Yekpare” Sergisi Açıldı20 Ekim 2022
IŞIL AYDIN KİTAPLARIYLA ÖZEL HAYATLARA DOKUNAN ÖĞRETMENIŞIL AYDIN KİTAPLARIYLA ÖZEL HAYATLARA DOKUNAN ÖĞRETMEN25 Ekim 2022
Isparta'da yapılan afet konutları hak sahiplerine teslim edildiIsparta'da yapılan afet konutları hak sahiplerine teslim edildi24 Ekim 2022
ISPARTA 29 EKİM CUMHURİYET MÜSABAKALARIISPARTA 29 EKİM CUMHURİYET MÜSABAKALARI26 Ekim 2022
EMEKLİ OLAMAYANLAR PRİMLERİNİ NASIL GERİ ALABİLİR? HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?EMEKLİ OLAMAYANLAR PRİMLERİNİ NASIL GERİ ALABİLİR? HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?22 Ekim 2022
ISPARTA'DA ÇİFTÇİLER BU HABERE DİKKAT METEOROLOJİ UYARDIISPARTA'DA ÇİFTÇİLER BU HABERE DİKKAT METEOROLOJİ UYARDI20 Ekim 2022
ISPARTA'DA KARİYER’Lİ GÜLÜŞLERISPARTA'DA KARİYER’Lİ GÜLÜŞLER25 Ekim 2022
ISPARTA'DA YÖRESEL ÜRÜNLER EN UYGUN FİYATLARA ÇEVİK GIDA'DAISPARTA'DA YÖRESEL ÜRÜNLER EN UYGUN FİYATLARA ÇEVİK GIDA'DA23 Ekim 2022
PTT Teşkilatı 182 YaşındaPTT Teşkilatı 182 Yaşında24 Ekim 2022
Isparta'dan Almanya’ya 2 milyon 502 bin dolar değerinde ihracat Isparta'dan Almanya’ya 2 milyon 502 bin dolar değerinde ihracat 20 Ekim 2022
Haber Meyve ve sebze kenti IspartaHaber Meyve ve sebze kenti Isparta20 Ekim 2022
Haber Isparta’nın Eylül 2022 ihracatı 39 milyon dolarHaber Isparta’nın Eylül 2022 ihracatı 39 milyon dolar20 Ekim 2022
SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİMSON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM22 Ekim 2022
ISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT DÜŞTÜ!ISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT DÜŞTÜ!21 Ekim 2022
Isparta Eğitim Bir-Şen'in yeni başkanı belli oldu Isparta Eğitim Bir-Şen'in yeni başkanı belli oldu23 Ekim 2022