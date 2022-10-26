26 Ekim 2022 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



e-Devlet'e girip yapabilirsiniz: Bildirilmezse cezası var!

Taşınma nedeniyle ikametgâhını değiştiren vatandaşların 20 işgünü içerisinde bunu e-devletten veya ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen bildirmesi gerekiyor. Zamanında bildirilmeyen adres değişikliğinin ise 128 TL cezası bulunuyor.



TBB Başkanı Fincancı gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını öne sürerek PKK'nın kanalında skandal ifadelere başvuran Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.



İngiltere'den Türkiye'ye Eurofigter Typhoon mesajı

İstanbul'daki SAHA EXPO 2022 Fuarı'nı ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin, Türkiye'ye Eurofigter Typhoon savaş uçağı satmayı düşündüğünü söyledi.



Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı!

Dolar baskısının geri çekilmesiyle altın fiyatlarında yükseliş sinyali görüldü. 2 haftanın ardından gram altın 1000 TL'yi aştı.



Rekabet Kurumu'ndan Meta'ya para cezası

Rekabet Kurumu, veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası verdi.



Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Türkiye'de spikerlik ve sunuculuk denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan gazeteci, yazar ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında vefat etti.



Galatasaray'da 3 isim PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray'da yönetici Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk sportmenliğe aykırı hareket, Abdülkerim Bardakcı ise kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.