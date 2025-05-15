​SDÜ’lü Gençler ve Uluslararası Öğrenciler Kültür Buluşmasında Bir Araya Geld

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen “Uluslararası Öğrencilerle Kaynaşma ve Kültürel Paylaşım” projesi kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Düzenlenen etkinlikte, yöresel halk oyunlarından kök boya işlemine, kültürel sokak oyunlarından uluslararası öğrencilerle yapılan sıcak sohbetlere kadar birçok etkinlik yer aldı.Uluslararası öğrencilerin Türk kültürünü tanımaları amacıyla Isparta Merkez’de yer alan Gökçay Mesireliği’nde kültürel paylaşımların olacağı özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin başında, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Genç liderliğinde kazanlarda kaynatılarak tişörte yapılması suretiyle kök boya işlemi yapıldı. Bunun sonucunda uluslararası öğrenciler, kültürümüze ait bir sanatı yakından tanıma fırsatı elde etti. Ardından Halk oyunları hocası Emrah Bakar ve ekibi kültürümüze ait yöresel oyunları etkinlik içerisinde sergiledi. Uluslararası öğrenciler, bu yöresel danslara şahitlik ederek keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin sonunda Kirazlıdere Seyir Terasında akşam yemeği organizasyonu düzenlendi. Öğrenciler, yöresel yemeklerin hazırlanışını görme ve tadına bakma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca uluslararası öğrencilerle Türk öğrenciler arasında sıcak ve keyifli sohbetler hiç eksik olmadı. Gün boyunca süren etkinlikler ve sohbetlerle kültürel paylaşımın önemi bir kez daha anlaşıldı. Günün sonunda herkesin yüzünde bir tebessüm, akıllarda ise güzel anılar kaldı.Etkinlikler, Isparta Belediyesi veÖzel Halk Otobüsleridestekleriyle gerçekleştirildi.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Eti, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Koca ve Özel Halk otobüsleri Başkanı Faruk Daşdöner’nindestekleriyle düzenlenen etkinliklerde uluslararası öğrenciler Türk kültürel zenginliklerini yakından deneyimleme ve kendi kültürlerini paylaşma noktasında eşsiz bir fırsat elde etti. Projeyi hayata geçiren SDÜ İletişim Fakültesi öğrencileri Muhammed Tarık Ersöz, Zeynep Güneş, Nisa Nur Turan, Selçuk Çakır, Pelin Meldek, Zeynep Balcı, Berat Sarışlı, Eylem Sevim, etkinlik boyunca uluslararası öğrencilere yönelik misafirperverlikleriyle takdir topladı.