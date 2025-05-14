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Meriçbey Jersey Süt Çiftliği’nden Büyük Süt Kampanyası!

Meriçbey Jersey Süt Çiftliği’nden Büyük Süt Kampanyası!
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Meriçbey Jersey Süt Çiftliği’nden Büyük Süt Kampanyası!

Isparta’nın İskender Mahallesi’nde bulunan Meriçbey Jersey Süt Çiftliği, sağlıklı ve doğal süt ürünleriyle dikkat çekiyor. Avrupa Birliği onaylı ve hastalıktan ari işletme belgeli çiftlik, müşterilerine kaliteli süt sunmanın gururunu yaşıyor.

Şişe Dahil 50 TL / Lt!

Tamamen hijyenik şartlarda üretilen ve şişeleri tek kullanımlık olan Meriçbey Jersey Süt Çiftliği, 1 litre sütü şişe dahil sadece 50 TL’den satışa sunuyor. Çiftlik, hijyene büyük önem verdiklerini belirterek, şişelerin tekrar kullanılmadığını özellikle vurguluyor.

Doğallığıyla Fark Yaratıyor!

Meriçbey Jersey Süt Çiftliği’nin ürünleri, Jersey ineklerinden elde ediliyor. Bu özel cins ineklerin sütü, yüksek besin değerleriyle biliniyor. Çiftlik, doğallığı ve tazeliğiyle müşterilerinin güvenini kazanmış durumda.

İletişim ve Adres Bilgileri:

  • Adres: İskender Mahallesi 121. Cadde No: 53, Isparta

  • Telefon:  0 540 080 00 32

Sağlıklı, hijyenik ve lezzetli süt tüketmek isteyenler için Meriçbey Jersey Süt Çiftliği, doğru adres!

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Meriçbey Jersey Süt Çiftliği’nden Büyük Süt Kampanyası!
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