"HBB Madencilik Sahibi Harun Reşit Aytay'dan Isparta 32 Spor'a Önemli Maddi Destek"

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play Off mücadelesi veren Isparta 32 Spor, HBB Madencilik'in sahibi Harun Reşit Aytay tarafından önemli bir maddi destekle bulundu. İş insanı Aytay, takımın başarılı performansına katkı sağlamak amacıyla maddi destekte bulunurken, Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, HBB Madencilik ve Sütçüler Mermer Ocağı sahibi Harun Reşit Aytay'a takıma sağladığı değerli katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Özdemir, iş adamlarının spor kulüplerine verdikleri desteklerin büyük önem taşıdığını belirterek, "İş adamlarımızın desteği bizleri mutlu ediyor. İyi ki varlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu. Harun Reşit Aytay ise Isparta 32 Spor'a başarılar dileyerek, kulübün başarılı performansını yakından takip ettiğini ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.