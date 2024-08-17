SDÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı Bölümü Yeni Binada Hizmete Başladı

SDÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, yeni yapılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Binası'nda hizmet vermeye başladı. Önceden hastane poliklinikler binasında 7 numaralı peronda bulunan poliklinikler ve 2. kattaki yatan hasta servisi, tamamlanan yeni binasına taşındı.

Yeni binada daha modern ve konforlu bir ortamda hizmet sunulacağı belirtilirken, SDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Taylan Oksay, fiziki alan ve hasta kapasitesinin artırıldığını vurguladı. Prof. Dr. Oksay, “Yeni binamız, sağlıkta kaliteli hizmet anlayışımızı yansıtıyor. İleri teknoloji imkanları ve uzman kadromuzla ilimizde ve bölgemizde önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz. Amacımız, hastalarımızın en iyi şekilde hizmet almasıdır. Yeni binamız, hasta ve yakınlarına daha konforlu bir deneyim sunacak. İlimize ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.















