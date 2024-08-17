Kredi Kartlarına Yeni Kısıtlamalar: Nakit Avans ve Taksit Düzenlemesi

Merkez Bankası, kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren iki yeni kısıtlama kararı aldı. Enflasyonun mayıs ayında yüzde 75’i aşması üzerine ekonomi yönetimi, parasal sıkılaşma politikalarını desteklemek amacıyla makro ihtiyati tedbirler hayata geçirdi. Bu kapsamda, kredi kartı nakit avans işlemlerinde ve taksit düzenlemelerinde önemli değişiklikler yapıldı.

2024’ün başlarında düşük faiz fırsatlarından yararlanmak isteyen birçok kişi, kredi kartı nakit avanslarına yönelince, bankalar 12 ay olan vade sınırını önce 6 aya indirmişti. Ancak beklenen etkiyi yaratmayan bu adım sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara talimat vererek, bu süreyi 3 aya düşürdü. Bu düzenleme, kredi kartı kullanıcılarını doğrudan etkileyen önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, kredi kartı sahipleri artık limitlerinin yalnızca yüzde 25’i oranında nakit avans çekebilecekler. Örneğin, 10 bin TL limiti olan bir kart sahibi, en fazla 2 bin 500 TL nakit avans kullanabilecek. Bu kısıtlamalarla, kredi kartı işlemlerinde taksit düzenlemelerine yönelik yeni sınırlamalar getirilebileceği de konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda yaptığı eleştiriler, bankacılık sektöründe daha fazla düzenlemenin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.