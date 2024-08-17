Genç Futbolseverlerin Desteği Isparta 32 Spor’u Mutlu Etti

Isparta 32 Spor’a yapılan anlamlı destekler artarak devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'a yönelik düzenlenen "Isparta 32 Spor için El Ele" yardım kampanyası, genç futbolseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu kez, 11 yaşındaki ikiz kardeşler Mehmet Ayaz Mert ve Hasan Yağız Mert, krampon almak için kumbaralarında biriktirdikleri 1219 TL'yi Isparta 32 Spor'a bağışladı.

Kumbaralarındaki parayı Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir'e teslim eden Mert kardeşler, Kanal 32 ekranlarında düzenlenen bağış gecesini izledikten sonra bu anlamlı kararı aldıklarını belirttiler. Aksu Enerji Finans Sorumlusu Gökhan Mert’in çocukları olan ikiz kardeşlerin bu örnek davranışı, kulüp yönetiminde büyük mutluluk yarattı.

Isparta Arena Park Gençlikspor U-11 Takımı’nda forma giyen Mehmet Ayaz ve Hasan Yağız Mert, Isparta 32 Spor’da oynamayı hedeflediklerini söyleyerek, “Mustafa Tutar Başkanımızın yayına katıldığı sırada, biz de canlı yayını izliyorduk. O anda karar verip babamıza ilettik ve krampon için topladığımız parayı Isparta 32 Spor'un yardım kampanyasına bağışlamak istedik. Isparta 32 Spor’u çok seviyoruz ve bir gün bu takımda forma giymek istiyoruz” dediler.

İkiz kardeşlerle birlikte kumbarayı açan Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, yapılan bağışın anlamını vurgulayarak, “Bu bağış, aldığımız en değerli desteklerden biri. Normalde hiçbir bağışı elden almıyoruz, ancak bu durumda bir istisna yaptık ve bu miktarı sizin adınıza kulüp hesabına yatıracağız. Bu örnek davranışınız için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Kulüp başkanı, bu anlamlı bağışın Ispartaspor sevdalılarını da harekete geçireceğini umduğunu sözlerine ekledi.