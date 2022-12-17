ŞANLIURFA'NIN YÖRESEL KEBABI ve LAHMACUNU ISPARTA'DA
Isparta’da kısa bir süre önce faaliyete giren Şanlıurfa Kebap Lahmacun salonu adından şimdiden söz ettirmeye başladı.
Bölgenin en tanınmış ustalarından Ramazan Usta ve ekibi kısa sürede Isparta Halkının halkının vazgeçilmezi oldu.
Özellikle kebap çeşitleri ve lahmacunu ile ön plana çıkan mekan, internet sipariş uygulamalarında da en çok tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor.
Uzun yıllar turizm mutfaklarında çeşitli görevler alan Ramazan Usta; “Artık mesleği ve tecrübemizi kendi işletmemizde halkımıza sunuyoruz. Mesleğe 30 yılımı verdim. Ekibim ile birlikte aldığımız kararla kendi işletmemizi kurduk. Yavaş yavaş bizi tanıyan el lezzetimi bilen vatandaşlarımızı ağırlamaya başladık. Burada aile ortamında sıcak bir yemek sunuyoruz. Kebap çeşitleri konusunda lezzet garantisi veriyoruz. Urfa, adana, domatesli ve patlıcanlı kebaplarımız ile ciğer şişimizi herkese öneriyoruz. Bunun yanında lahmacun, dürüm, pide çeşitleri. ciğer ve tavuk menülerimiz var. Haftanın 7 günü 24:00’a kadar hizmetimiz hem salonumuzda hem de paket servis olarak devam ediyor. Tüm ürünlerimizin yanına garnitür çeşidi ve ezme, haydari gibi mezelerimizi yolluyoruz” ifadelerini kullandı.
Adres: Kutlubey mh. Kafeler cad.
1005. Sk. No:19
Telefon: 0545 259 87 74
MENÜLER
Urfa Kebap
Adana Kebap
Kuşbaşı Şiş
Tavuk Şiş
Tavuk Kanat
Patlıcan Kebap
Dana Ciğer
Kıymalı Pide
Peynirli Pide
Kaşarlı Pide
Kuşbaşılı Pide
Soğuk ve Sıcak
İçeçekler