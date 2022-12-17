ŞANLIURFA'NIN YÖRESEL KEBABI ve LAHMACUNU ISPARTA'DA

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Isparta’da kısa bir süre önce faaliyete giren Şanlıurfa Kebap Lahmacun salonu adından şimdiden söz ettirmeye başladı.Bölgenin en tanınmış ustalarından Ramazan Usta ve ekibi kısa sürede Isparta Halkının halkının vazgeçilmezi oldu.Özellikle kebap çeşitleri ve lahmacunu ile ön plana çıkan mekan, internet sipariş uygulamalarında da en çok tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor.Uzun yıllar turizm mutfaklarında çeşitli görevler alan Ramazan Usta;ifadelerini kullandı.