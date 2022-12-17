Isparta Ticaret Borsası Üyelerle İstişare Toplantılarının Beşinci Durağı; Senirkent

Isparta Ticaret Borsası, bölgenin sorunlarını ve taleplerini dinleme amacıyla üyeleriyle buluşma programını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı.

Beşincisi Senirkent ilçesinde gerçekleştirilen üyelerle istişare toplantısına, Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüdai Şahin, Meclis Başkanımız Nevzat Demirel, Yönetim Kurulu üyelerimiz Mehmet Bayındır ve Sadettin Güneş, Genel Sekreterimiz Ali Koyak ve üyelerimiz katılım sağladı.

Senirkent, UIuborlu ve Büyükkabaca bölgelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz, Borsamızın düzenlemiş olduğu üyelerle istişare toplantısından son derece memnun olduklarını ifade ettiler.

Borsamız faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Şahin şu sözlere yer verdi: “ Üyelerimizle istişare toplantısının beşinci ayağı Senirkent oldu. Uluborlu ve Büyükkabaca’da bulunan üyelerimizin de içinde bulunduğu toplantımızın faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Borsamızın faaliyetleri hakkında yada yapmamızı istediğiniz konu varsa sizleri dinlemek için buradayız. Amacımız üyelerimizle birlikte hareket ederek tüm sorunları beraber çözmek ve ticaretinizi üst seviyelere çıkarmak. Birlikten kuvvet doğar. İlimizin kalkınmasını birlikte sağlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle hepinizi selamlıyor, ticaretinizde başarılar diliyorum.” dedi.

Toplantımız, karşılıklı yapılan fikir alışverişin ardından son buldu.

