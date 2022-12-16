Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi tarafından tefriş edilen Isparta Aliköy Küçük Hacılar Anasınıfı, düzenlenen törenle açıldı.Törene Isparta Valisi Aydın Baruş, Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.Okul Müdürü Vesile Hançer, 3 derslik 56 öğrenci ile eğitim öğretime devam ettiklerini söyledi.TKB Başkanı Karataş ise yaptığı konuşmada, STK'ların Milli eğitime verdiği desteğin önemli olduğunu belirtecek "en büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır" dedi.Vali Baruş da konuşmasında yapılan bu desteğe teşekkür etti ve böylesi etkinliklerin önemine işaret etti.Konuşmaların ardından hediyeler takdim edildi, sınıflar gezildi.