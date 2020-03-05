O BİNA BİR KEZ

DAHA İHALEYE ÇIKIYOR

İŞTE O İLAN;

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Mimar Sinan Caddesinde daha önce yıllarca hizmet binası olarak kullandığı 5 katlı binayı satmak için ikinci defa ihaleye çıktı.Bilindiği gibi, söz konusu bina için geçtiğimiz yıl Ekim ayında ihaleye çıkan ITSO, şuanda o binada kiracı olarak bulunan Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün konuyu yargıya götürmesi nedeniyle ihale iptal edilmişti.Bu doğrultuda, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Mimar Sinan Caddesindeki o bina için ikinci defa ihaleye çıktı. Oda tarafından bu konuda gazetelere ihale ilanı verildi.1.Mülkiyeti Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’na ait, aşağıda tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmaz mal (arsa) 2886Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüne göre 23/03/2020Pazartesi günü saat 14:30’da ihale ile satılacaktır.İhaleye girebilmek için;a. İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,b. Noter tasdikli imza sirküleric. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,d. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,e. Muhammen bedelin %3’ü oranında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası adına alınmış geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ve teyit yazısıf. İhaleye çıkacak taşınmazın yer görme belgesi2. İhale Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası 3. Kat ToplantıSalonunda yapılacaktır.3. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Isparta Ticaret ve SanayiOdası Genel Sekreterliğinde ve http://www.itso.org/ adresinde görülebilir.4. Posta, Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.5. İdare hiçbir ihale kanununa tabi olmadığı için ihaleyi yapıp yapmamakta istediği şekilde ihaleyi sonuçlandırmakta tam yetkili ve serbesttir. Bundan dolayı hiçbir sorumluluk altına girmez.