Eğirdir tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle ülkemizde olduğu gibi dünyada da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün destekleriyle Romanya Antena 1 Kanalı Eğirdir’de yarışma programı çekti.Tarihi Eğirdir Dündarbey Medresesi bu kezde Uluslar arası prodüktörlüğünü Belçika’lı Ecchaline firmasının yaptığı, Romanya Antena 1 Kanalında yayınlanacak TV programı ASIA EXPRESS’in çekimlerine ev sahipliği yaptı.Programda 8 çift ülkemize gelerek beş hafta boyunca pek çok şehri ve önemli turizm merkezlerini ziyaret ediyor. Katılımcılar gezdikleri ülkedeki rota esnasında, gittikleri ülkelerin yemek kültürünü, tarihi yada alışkanlıklarıyla ilgili bazı oyunlar ve yarışmalara katılarak izleyicinin dikkat ve ilgisinin sürekliliğini artırıyorlar. Konuk sever ailelerin yanında konaklayan katılımcılar yerel halkın yardımıyla kendilerine verilen görevleri tamamlıyorlar. Bu programın 4. etap başlangıç çekimleri de Eğirdir Dündarbey Medresesinde gerçekleştiriliyor. Isparta’dan ayrılan ekipler teker teker Eğirdir’e ulaşarak Medrese’de kendilerini bekleyen hat sanatçısından bu sanatın inceliklerini öğrenecekleri bir yarışmaya katılıyorlar. Daha sonra başarılı bir şekilde kaliğrofi çalışmasını tamamlayan her ekip bir sonraki konuma ulaşmaya hak kazanarak Eğirdir’den ayrılıyorlar.Çekimler 8 Haziran 2021 günü saat 9.15’de başlayarak 12.30’da sona erdi. Bu arada yarışmacılara Eğirdir’imizin elması ikram ve hediye edilerek. Ülke ve Bölge tanıtımına büyük katkı sağlayarak bu çekimler Eğirdir Belediyesi tarafından projeye uygun çalışma koşulları hazırlandı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)