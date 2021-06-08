Isparta'nın İki Büyük Değeri Gül ve Davraz'ın Muhteşem Buluşması

Eyup ADIGÜZEL

İl Müdürü

Dünyanın gül bahçesi İsparta'nın her tarafında olduğu gibi hasat mevsiminin gelmesiyle Davraz Dağı eteklerinde de Gül Hasadı büyük bir heyecan ve tatlı bir telaşla devam ediyor.Türkiye gül yağı üretiminde ve ticaretinde dünyanın en önemli merkezlerinden birisi durumundadır. İlimizde 2020 yılı TÜİK verilerine göre 33.175 dekar alanda yaklaşık 15.343 ton gül çiçeği üretilmektedir. Ülkemizin gül üretiminin %84'i İlimizde gerçekleşmektedir. Gülden elde edilen mamuller; gül yağı, gül suyu, gül konkreti, parfümeri ve gıda sanayinde değerlendirilmektedir.İsparta'nın bir diğer değeri, Akdeniz Bölgesinin hatta ülkemizin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinde biri olan Davraz Dağı kayak sezonundaki misafirlerinden sonra eteklerindeki Gül bahçelerinde de ziyaretçilerini bekliyor.Dağ ile Gülün bu eşsiz buluşmasına ev sahipliği yapan, Davraz Dağı eteklerinde kurulan ve kayak sezonunda kayakçılara ve ziyaretçilerine özellikle de son yıllarda yapılan yatırımlarla konaklamadan yeme-içmeye, kayak malzemeleri kiralamadan yöresel ürünlerin satışına kadar birçok hizmeti sunan Çobanisa köyü bulunmaktadır.Çobanisa köyünde genellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmasına rağmen 20-25 yıl öncesinden yetiştirilmeye başlanan gül yetiştiriciliği, son yıllarda hayvancılığa alternatif olarak yaygınlaşmaktadır.Davraz da kayak sezonun bitiminden itibaren gül bahçelerine ziyaretçi sayısının artması ile hem kırsal turizme Dağ ve Gül gibi farklı bir konsept kazandırılmış hem de yöre insanı için alternatif bir gelir kaynağı olacaktır. Yüksek rakımından dolayı diğer bölgelerden daha sonra gül hasadına başlanması da ayrı bir önem arz etmektedir.Dünyanın Gül Bahçesi olarak anılan ve Dünya Gül Yağı üretimin %65'inin karşılandığı İsparta için kullanılan "Gül Bir Dalında Bir Isparta'da Güzel" sloganı, yeni kurulan gül bahçeleriyle bundan böyle "Gül Bir Dalında, Bir Isparta'da, Davraz Dağında Başka Bir Güzel" şeklinde söylenecek gibi duruyor.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Covid-19 pandemisi dolayısıyla tüm sektörlerde olduğu gibi gül turizminde de ziyaretçi sayısında azalma olmuş olsa da gerek aşılama gerekse alınan diğer tedbirlerle ve uygulanan kontrollü normalleşme adımlarıyla gül bahçeleri de yine eski hareketli günlerine dönecektir.