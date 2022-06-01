YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. TAMER YILMAZ VE

ISUBÜ REKTÖRÜ PROF. DR. İBRAHİM DİLER VE EKİBİ EĞİRDİR’E GELDİ.

REKTÖR TAMER YILMAZ; ‘BAŞKANIN EKİBİ ÇOK SAĞLAM’

REKTÖR TAMER YILMAZ’DAN BAŞKAN VELİ GÖK’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER.

ISUBÜ-YTÜ İşbirliği Güçlenerek Büyüyecek.Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve beraberindeki heyet Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’in daveti üzerine ilimize geldi. İki üniversite arasındaki işbirliğinin masaya yatırıldığı ziyarette, üniversitelerin güçlü olduğu alanlarda ortak Ar-Ge çalışmaları artırılacak, bölgesel değerler göz önünde bulundurularak projeler hazırlanacak, akademisyenler arasında işbirlikleri güçlenecek.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, “Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve beraberindeki akademisyenlerimizi Üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ı İstanbul’da ziyaret edip karşılıklı diyaloglarımızı artırmak ve ortak adımlar atmak için görüş alışverişinde bulunup kendilerinizi ilimize davet etmiştik. Davetimize icabet edip gül mevsiminde kıymetli Rektörümüzü ve değerli ekibini ilimizde misafir etmekten dolayı mutluyuz. İki üniversite arasında güç bir işbirliği planlıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin tecrübelerinden yararlanarak ilimize ve bölgemize katkı sunmak istiyoruz” dedi.Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler hocamızın daveti üzerine Isparta’ya geldik. Güller ve göller diyarı Isparta’ya tüm ekibimizle birlikte hayran kaldık. Ev sahipliğinden dolayı ISUBÜ ailesine teşekkür ediyoruz. İki üniversitenin güçlü olduğu yanlarını kullanarak ar-ge çalışmaları ve ortak projelerle daha güçlü hale gelmek için ortak bir protokol hazırladık. Bu protokolü çok önemsiyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin engin tecrübelerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine ve bulunduğu bölgeye yansıtacağız. Birçok alanda ortak işbirliği planlıyoruz” dedi.Rektörlük ziyareti sonrası Eğirdir’e hareket eden YTÜ ve ISUBÜ heyeti gölde tekne gezisi yapıp Eğirdir Belediyesi Cittaslow marketi ziyaret ettiler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün Isparta’da bir toplantıda olması nedeni ile rektörleri ve heyeti Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Belediye Şirket Müdürü Ömer Yılmaz, Destek Hizmetleri Müdürü Gamze Göksu ve Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Sorumlusu Kemal Erben ile başkan Gök’ün ekibi ağırladı.Eğirdir Gölü’nde tekne gezisi gerçekleştiren rektörler ve beraberindeki heyet daha sonra Eğirdir Belediyesi Citta Slow Marketleri gezdiler. Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran rektör hocalara ve beraberindeki heyete hediye takdiminde bulundu.Eğirdir’de açıklamalarda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz; ‘Eğirdir Belediye Başkanınız neler yapmış bu hizmetleri görmemek akıl dışı. Başkanınız burada yok fakat görüyorum ki çok sağlam bir ekibi var bizi karşıladılar ve çok güzel ilgilendiler. Belediye Başkanı Veli GÖK ve ekibine çok teşekkür ediyorum, ifadelerini kullandı.YTÜ heyeti Eğirdir Yeşilada Melodi Restauranttaki akşam yemeğinin ardından Antalya’ya hareket etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)