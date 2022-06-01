Isparta’nın en eski mesirelik alanlarından birisi olan Andık Deresi, Bezirgan Şelalesinin bulunduğu 40 bin metrekarelik alanda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Daha önce yapımı tamamlanan şehrin seyir terası Kirazlıdere ile birbirine entegre edilecek olan Andık Deresi bölgesindeki bağlantı yoluna kilit parke taşı döşeme çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Andık Deresi ve bölgede çalışmaları son aşamaya gelen kilit parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi, teknik ekipten bilgiler aldı. Başkan Başdeğirmen, “Isparta halkımız buralardan bugüne kadar istifade edememiş. Buraları vatandaşlarımızın dinlenebileceği, huzur bulabileceği alanlar haline getiriyoruz” dedi.Isparta’nın en eski mesirelik alanlarından biri olan ve uzun yıllardır kaderine terk edilen Andık Deresi bölgesinde düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar Dere Mahallesi Köprüsünden başlayarak, Andık Deresi, şelale ve üst kısımdaki bölgelere kadar uzanıyor. Mesirelik alan düzenlemesinin yanı sıra açılışı geçen yazın yapılan şehrin seyir terası Kirazlıdere ile birbirine entegre edilecek olan Andık Deresi bağlantı yoluna da kilit parke taşı döşeme çalışmalarında sona gelindi. Alana döşenen taşlar ise müze ile Gökçay Kavşağı arasındaki yoldan sökülen ve yerine asfalt çalışmaları yapılan alandan karşılanırken, hiçbir malzemenin de boşa gitmemesi amaçlandı.Kirazlıdere ile Andık Deresine bağlanan yol ve mesirelik alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Andık Deresi bölgesine yürüyüş, bisiklet ve araç yolu hazırladıklarını söyledi. Kilit parke taşı döşeme çalışmalarında sona geldiklerini dile getirdi.Andık Deresindeki çalışmalarında aralıksız sürdüğünü dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Isparta’mıza çok güzel bir piknik alanı kazandırıyoruz. Burası vatandaşlarımızın çok mutlu olacağı, piknik yapabileceği bir alan olacak. Bu yıl sonunda burayı bitirmeyi hedefliyoruz. Andık Deresi ile Kirazlıdere’yi birbirine entegre ediyoruz. Yoldaki kilit taşı döşeme çalışmalarımızı bu hafta bitiriyoruz ve yolu kullanılır hale getireceğiz. Andık Deresinde otopark alanlarımız olacak. Bölgede enerji hatlarımızı yer altından götürüyoruz” dedi.Andık Deresinin yeşilliği ve ağaçları ile doğal bir güzellik taşıdığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Burası o kadar güzel bir yer ki bugüne kadar bizim Isparta halkımız buralardan istifade edememiş. Böyle güzellikler toplumun hizmetine verilememiş. Bu tür yerlere çok daha güzel şeyler yaparak insanlarımızın dinlenebileceği huzur bulacağı yerleri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bu alanlarda güzel günler geçirmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.