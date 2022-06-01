isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

Ispartalılar Andık Deresinde huzur bulacak

Ispartalılar Andık Deresinde huzur bulacak
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Ispartalılar Andık Deresinde huzur bulacak
 
Isparta’nın en eski mesirelik alanlarından birisi olan Andık Deresi, Bezirgan Şelalesinin bulunduğu 40 bin metrekarelik alanda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Daha önce yapımı tamamlanan şehrin seyir terası Kirazlıdere ile birbirine entegre edilecek olan Andık Deresi bölgesindeki bağlantı yoluna kilit parke taşı döşeme çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Andık Deresi ve bölgede çalışmaları son aşamaya gelen kilit parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi, teknik ekipten bilgiler aldı. Başkan Başdeğirmen, “Isparta halkımız buralardan bugüne kadar istifade edememiş. Buraları vatandaşlarımızın dinlenebileceği, huzur bulabileceği alanlar haline getiriyoruz” dedi.
Isparta’nın en eski mesirelik alanlarından biri olan ve uzun yıllardır kaderine terk edilen Andık Deresi bölgesinde düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar Dere Mahallesi Köprüsünden başlayarak, Andık Deresi, şelale ve üst kısımdaki bölgelere kadar uzanıyor. Mesirelik alan düzenlemesinin yanı sıra açılışı geçen yazın yapılan şehrin seyir terası Kirazlıdere ile birbirine entegre edilecek olan Andık Deresi bağlantı yoluna da kilit parke taşı döşeme çalışmalarında sona gelindi. Alana döşenen taşlar ise müze ile Gökçay Kavşağı arasındaki yoldan sökülen ve yerine asfalt çalışmaları yapılan alandan karşılanırken, hiçbir malzemenin de boşa gitmemesi amaçlandı.
Kirazlıdere ile Andık Deresine bağlanan yol ve mesirelik alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Andık Deresi bölgesine yürüyüş, bisiklet ve araç yolu hazırladıklarını söyledi. Kilit parke taşı döşeme çalışmalarında sona geldiklerini dile getirdi.
Andık Deresindeki çalışmalarında aralıksız sürdüğünü dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Isparta’mıza çok güzel bir piknik alanı kazandırıyoruz. Burası vatandaşlarımızın çok mutlu olacağı, piknik yapabileceği bir alan olacak. Bu yıl sonunda burayı bitirmeyi hedefliyoruz. Andık Deresi ile Kirazlıdere’yi birbirine entegre ediyoruz. Yoldaki kilit taşı döşeme çalışmalarımızı bu hafta bitiriyoruz ve yolu kullanılır hale getireceğiz. Andık Deresinde otopark alanlarımız olacak. Bölgede enerji hatlarımızı yer altından götürüyoruz” dedi.
Andık Deresinin yeşilliği ve ağaçları ile doğal bir güzellik taşıdığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Burası o kadar güzel bir yer ki bugüne kadar bizim Isparta halkımız buralardan istifade edememiş. Böyle güzellikler toplumun hizmetine verilememiş. Bu tür yerlere çok daha güzel şeyler yaparak insanlarımızın dinlenebileceği huzur bulacağı yerleri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bu alanlarda güzel günler geçirmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.
 
01-06-2022-baskan-andik-deresi-inceleme-101-06-2022-baskan-andik-deresi-inceleme-101-06-2022-baskan-andik-deresi-inceleme-201-06-2022-baskan-andik-deresi-inceleme-401-06-2022-baskan-andik-deresi-inceleme-3
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Vali Baruş: “Benim yönetim önceliğim vatandaşın yüzünü güldürmek”VALİ BARUŞ: “BENİM YÖNETİM ÖNCELİĞİM VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK”
ISPARTA'DA EĞİTİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADIISPARTA'DA EĞİTİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Antrenör Ömer Faruk Bilge'ye Milli Görev...ANTRENÖR ÖMER FARUK BİLGE'YE MİLLİ GÖREV...
EXİMBANK’IN ISPARTA İRTİBAT OFİSİ AÇILDIEXİMBANK’IN ISPARTA İRTİBAT OFİSİ AÇILDI
REKTÖR TAMER YILMAZ EĞİRDİR’E HAYRAN KALDIREKTÖR TAMER YILMAZ EĞİRDİR’E HAYRAN KALDI
Ispartalılar Andık Deresinde huzur bulacakISPARTALILAR ANDIK DERESİNDE HUZUR BULACAK
Isparta'da mahallelerde genel temizlik yapılıyorISPARTA'DA MAHALLELERDE GENEL TEMİZLİK YAPILIYOR
EĞİRDİR DİZİ, FİLM ve REKLAM ÇEKİMLERİNE EVSAHİPLİĞİ YAPIYOREĞİRDİR DİZİ, FİLM VE REKLAM ÇEKİMLERİNE EVSAHİPLİĞİ YAPIYOR
''IspartaGülSuyu'' Coğrafiİşareti İlk Denetimleri Gerçekleştirildi''ISPARTAGÜLSUYU'' COĞRAFİİŞARETİ İLK DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Muhtar Çevikbaş isyan etti: Bu durum tam bir vandallıkMUHTAR ÇEVİKBAŞ İSYAN ETTİ: BU DURUM TAM BİR VANDALLIK
Deregümü Kavşağı düzenlemesi tamamlandıDEREGÜMÜ KAVŞAĞI DÜZENLEMESİ TAMAMLANDI
Başdeğirmen: Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruzBAŞDEĞİRMEN: BİR SÖZÜMÜZÜ DAHA YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ
ISPARTA MESLEKİ EĞİTİM ŞENLİĞİNE YOĞUN KATILIMISPARTA MESLEKİ EĞİTİM ŞENLİĞİNE YOĞUN KATILIM
HABER ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
​Hayırseverlerimizin Eğitim Yatırımları Devam Ediyor​HAYIRSEVERLERİMİZİN EĞİTİM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ 2022 HALK KONRERİ
​SİGARAYA ZAM YOK YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN DEDİ
ISPARTA'DA ÇİĞKÖFTE'DE BİR DÜNYA MARKASI ÇİĞKÖFTEM AÇILDI
Isparta'da laptop bakımı temizliği için adres Maksimum Bilgisayar
Rengarenk etnik desenler organik giyim ürünleri İda Butik'te
Isparta'da gül ve lavanta ürünleri ile dolu hediye sepetleri Rosemix'te
ISPARTA'DAKİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ KORKUTTU
Isparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdiISPARTA'DA SAĞANAK YAĞIŞ TRAFİKTE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ
ISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASIISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-kafe-cafe-dugun-nisan-kina-seminer-toplanti-organizasyon- isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-kokorec-adana-durum-kofte-doner-ekmek-arasi-sucuk-alo-paket-siparis-doyum-bufe-isparta isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA ÇİĞKÖFTE'DE BİR DÜNYA MARKASI ÇİĞKÖFTEM AÇILDI ISPARTA'DA ÇİĞKÖFTE'DE BİR DÜNYA MARKASI ÇİĞKÖFTEM AÇILDI 28 Mayıs 2022
DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA 26 Mayıs 2022
Isparta'da ev yangını...!Isparta'da ev yangını...!26 Mayıs 2022
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ 2022 HALK KONRERİISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ 2022 HALK KONRERİ30 Mayıs 2022
Isparta'da laptop bakımı temizliği için adres Maksimum BilgisayarIsparta'da laptop bakımı temizliği için adres Maksimum Bilgisayar28 Mayıs 2022
ISPARTA'DAKİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ KORKUTTUISPARTA'DAKİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ KORKUTTU27 Mayıs 2022
EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?30 Mayıs 2022
Rengarenk etnik desenler organik giyim ürünleri İda Butik'teRengarenk etnik desenler organik giyim ürünleri İda Butik'te28 Mayıs 2022
Isparta'da gül ve lavanta ürünleri ile dolu hediye sepetleri Rosemix'teIsparta'da gül ve lavanta ürünleri ile dolu hediye sepetleri Rosemix'te27 Mayıs 2022
HABER ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARIHABER ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI31 Mayıs 2022
Isparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdiIsparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdi27 Mayıs 2022
ISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASIISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASI27 Mayıs 2022
Antalya, Isparta ve Burdur ticarette güçlerini birleştiriyorAntalya, Isparta ve Burdur ticarette güçlerini birleştiriyor26 Mayıs 2022
ISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMEISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME26 Mayıs 2022
HABER: SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE BÜYÜK ÖTV ZAMMI GELDİHABER: SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE BÜYÜK ÖTV ZAMMI GELDİ27 Mayıs 2022
DÜĞÜNCÜLER BU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA TÜM KULL AT ÜRÜNLERİ VİA MARKET'TE DÜĞÜNCÜLER BU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA TÜM KULL AT ÜRÜNLERİ VİA MARKET'TE 27 Mayıs 2022
EFSANE NİLGÜN USTA ÇİĞKÖFTELERİ ŞİMDİ DÖŞEMEALTIN'DAEFSANE NİLGÜN USTA ÇİĞKÖFTELERİ ŞİMDİ DÖŞEMEALTIN'DA30 Mayıs 2022
​SİGARAYA ZAM YOK YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN DEDİ​SİGARAYA ZAM YOK YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN DEDİ29 Mayıs 2022
​GÜL KOŞUSU YARIŞLARI 3 HAZİRAN’DA​GÜL KOŞUSU YARIŞLARI 3 HAZİRAN’DA30 Mayıs 2022
Orman Oyunları Olimpiyatı 2022 GerçekleştirildiOrman Oyunları Olimpiyatı 2022 Gerçekleştirildi26 Mayıs 2022