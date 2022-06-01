ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ KAMPÜSÜNDE EXİMBANK’IN ISPARTA İRTİBAT OFİSİ AÇILDI

EKONOMİ KAMPÜSÜNDE BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ’NİN TEMSİLCİLİĞİ AÇILIYOR

Isparta’nın ihracatında 500 milyon dolar hedefi koyan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, bu hedefine emin adımlarla yaklaşıyor.Kentin ihracatı her geçen ay artış gösterirken, ITSO bu artışın daha da katlanması adına önemli bir adım attı. Türkiye’nin ihracat sektörünün finansman gereksinimlerini sağlayan Türk Eximbank Isparta İrtibat Ofisi Ekonomi Kampüsü içerisinde açıldı.Bugün itibariyle Isparta’da hizmet vermeye başlayan Türk Eximbank’ın Ekonomi Kampüsü’ndeki İrtibat Bürosu’nun açılışına ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Eximbank Ege-Akdeniz Bölge Müdürü Gülom Timurhan, Eximbank Antalya Şube Müdürü Barış Tolga Yetkin ve Eximbank Uzmanları katıldı.Isparta ekonomisinin ihracata dayalı olarak büyüdüğüne dikkat çeken ITSO Başkanı Mustafa Tutar, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’i ziyaretlerinde Eximbank’ın açılması yönünde talepte bulunduklarını belirterek, talebimiz yerine geldi. İş insanlarımız Eximbank’tan yararlanarak, ihracatını artıracaktır. Eximbank Isparta İrtibat Ofisi’nin başta odamıza, ihracat yapan firmalarımıza ve Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Eximbank Isparta İrtibat Ofisi’nin açılmasına katkı sağlayan TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’e de teşekkürlerimi sunuyorum. Yaptığımız bu çalışma ile inşallah Isparta’nın büyüyen ihracatı daha da artacaktır” dedi.Amaçlarının Isparta’nın ihracatını büyütmek olduğunu vurgulayan ITSO Başkanı Tutar, “Oda olarak ihracat yapan firmalarımız başka ülkelere açılmak istiyorsa, yeni firmalara erişmek istiyorsa ülke ve firma bazlı rapor verebiliyoruz. Bunun yanı sıra Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Ekonomi Kampüsünde temsilcilik açacak. Bu çalışmalardaki amacımız da Isparta’nın ihracatıdır. Bu çalışmalarda bana katkı sağlayan yönetim kurulumuza, meclisimize ve oda çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.Türk Eximbank’ın Türkiye’de ihracata finansal destek sağlayan tek kuruluş olduğunu belirten Türk Eximbank Ege-Akdeniz Bölge Müdürü Gülom Timurhan, Isparta’da açılan irtibat bürosunun iş insanlarına hayırlı olmasını diledi.Türk Eximbank’ın Ekonomi Kampüsündeki İrtibat Bürosuna 0850 280 41 44 numaralı telefondan ulaşabilirler.