Rektör Çarıkçı’nın “14 Mart Tıp Bayramı” Mesajı

Ülkemizde her yıl kutlanan 14 Mart, milletimizin en zor zamanlarında, ülkemiz işgal altında iken tıp öğrencilerinin, “bu işgale karşı bizim de bir tepkimiz olsun” diye, 14 Mart 1919'da kutlamaya başladıkları özel ve anlamlı bir gündür. Ülkemizde, 1919 yılının 14 Mart'ından bu yana kutlanan bu gün, o zor şartlar altında düşünülmüş olması itibarıyla da önemli ve anlamlıdır. 1919'da, tıp camiasındaki öğrencilerin bu duyarlılığının büyük bir vatan sevgisinden kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. İşte, Türk hekimleri bu bilinçle, ülkemiz insanına şifa dağıtmaya devam etmektedir.



Bir insanın doğuştan kazandığı temel hakları vardır. Bunlardan bir tanesi belki de en önemlisi de yaşama ve sağlıklı bir çevrede hayatını devam ettirme hakkıdır. Sağlıkla ilgili yapılan çalışmalar ve yatırımlar bugün dünyada ülkelerin gelişmişlik düzeylerini göstermektedir. Sağlık alanında evrensel standartları yakalamak, sahip olduğu insan gücününve genç nüfus potansiyelinin sağlığını korumak ve geliştirmek, ülke olarak temel hedeflerimiz arasında yer almıştır.



Bu anlamlı günde, Süleyman Demirel Üniversitesi olarak da tıp eğitim- öğretiminde SDÜ Tıp Fakültemiz, sağlık hizmetleri alanında da SDÜ Hastanemiz ile ülkemizin sahip olduğugüzide sağlık kurumlarından biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün, SDÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi, bölgesine ve ülkesine bilimsel ve çağdaş düzeyde nitelikli sağlık hizmeti sunmakta, donanımlı hekimler yetiştirmektedir.



Tüm Türk hekimlerine ve sağlık alalında çalışan tüm personele, üstün fedakârlıklar gerektiren bu meslekte başarılar diliyorum. Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" diyerek onurlandırdığı siz doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir kez daha yürekten kutluyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Rektör

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