AKEL VE ASEL ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM ŞİRKETLERİ ŞEHİTLERİMİZ İÇİN HELVA DAĞITTI











Isparta'da 14 yıldır özel güvenlik alanında faaliyet gösteren Akel ve Asel özel güvenlik şirketleri vatandaşlara helva dağıttı.Akel ve Asel özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri Hadi Büyükkaytan ve Yavuz Büyükkaytan ''Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin ve topraklarının bekası için, bayrağımızın inmemesi, ezanlarımızın susmaması için, sınır boylarında, yurt içi ve yurt dışında silahıyla yüreğiyle savaşırken şehit olan asker, polis, mit mensubu, korucu ve güvenlik görevlisi kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Allah’ın rahmeti onların üzerine olsun. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimiz için dua ettik, onların adına helva dağıttık. Allah kabul etsin inşallah.'' Dediler.