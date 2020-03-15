Isparta'da güvenilir,hızlı bir telefon tamir hizmeti arıyorsanız, doğru yere geldiniz.

Hızlı ve Kullanışlı Onarım Süreci

'' Bu kadar çok tercih nedenimiz, müşterilerin deneyimlerimize ve işimizin kalitesine güvenmeleri ve arkadaşlarına tavsiye etmeleridir. ''

Adres:

Telefon:

iPhone, Samsung ve bunlara ait diğer tüm yeni nesil mobil akıllı telefonların LCD ve OLED Ekran değişimini yapan Akıncılar Teknik Servis 20 yıllı aşkın bir süredir Isparta'da Belediye İşhanı 1. katta hizmet vermektedir.Günümüzde zamanın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz.En kaliteli parçalar ve birinci sınıf ekipmanlar, teknisyenlerin onarımlarının % 90'ını 30 dakikadan kısa sürede tamamlamasını sağlar.Akıncılar Teknik Servis'in en son sistem tamir ekipmanları ile mobil cihazlarınızın yüksek kalitede onarıldığından emin olabilirsiniz. Sektördeki 20 yılı aşkın teknik tecrübeye sahip bilgili teknisyenleri, hasar gören iphone, Samsung, HTC, Huawei ve daha pek çok cep telefonu markasını hızlı bir şekilde onarabilir, kırılan camını, ekranını değiştirebilir.