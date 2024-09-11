Radyo Isparta’nın Yeni Programı ile 80’lere Yolculuk!

Radyo Isparta, 80'lerin unutulmaz hitleriyle sizi müzik dolu bir yolculuğa çıkarıyor! Her akşam saat 21.00’de başlayan "Retro Gecesi" programında, nostalji rüzgarına kapılmaya hazır olun. Dinleyiciler için özel hazırlanan bu programla geçmişin en güzel melodileri evinize geliyor!

Radyo Isparta Canlı Yayında!

98.6 frekansında yayın yapan Radyo Isparta, şehirdeki tüm müzik severleri tek bir frekansta buluşturuyor. Gün boyunca canlı yayınlarla şehrin nabzını tutarken, dinleyiciler de radyo üzerinden anında iletişime geçerek istek parça gönderebiliyor. Şarkı arası jingle'larımız da enerjinize enerji katacak!

Isparta’nın İlk ve Tek Nostalji Kanalı Radyo Isparta’da Yeni Dönem!

Radyo Isparta, 60’lar, 70’ler ve 80’lerin unutulmaz şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Isparta'nın tek nostalji kanalı olan Radyo Isparta, zengin müzik arşiviyle geçmişten günümüze en güzel şarkıları sizler için çalıyor.