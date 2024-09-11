Bohem Tarzın Özgürlüğü ve Şıklığı İda Butik’te!

Bohem tarzını benimseyenler için hem şıklık hem de konfor sunan İda Butik, özgün tasarımlarıyla Isparta’da fark yaratıyor. Kadın ve erkeklere yönelik geniş ürün yelpazesiyle otantik giyimi moda tutkunlarıyla buluşturan butik, her detayı özenle hazırlanmış doğal ve organik kumaşlardan üretilen kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

İda Butik, çiçek desenli elbiseleri, rahat kesimli şalvarları, pançoları ve boho esintili çantalarıyla hem özgün bir tarz yaratmanıza olanak tanıyor hem de gardırobunuza etnik bir dokunuş katıyor. %100 pamuklu kumaşlar ve bitkisel boyalarla üretilen ürünler, hem doğallığı hem de rahatlığı aynı anda yaşamak isteyenlerin favorisi oluyor.

Mini, midi ve maksi boy elbiseler, etnik desenlerle hareket kazanırken, bu tasarımlar dolabınızın yıldızı olmaya aday. Kombinlerinizi tamamlayacak şallar, şapkalar ve takılar da İda Butik’in sunduğu şıklığı bir adım öteye taşıyor.

Özgürlüğü ve rahatlığı tarzınıza yansıtmak için doğru adres İda Butik! Kendinizi özel hissettirecek parçalarla tanışmak ve otantik giyimin keyfini çıkarmak için siz de İda Butik’i keşfedin!

Bilgi için: 0532 584 08 38

Adres:Yayla Mahallesi, 112. Cadde No: 44/3, Isparta



İda Butik mağazasında bulunan koleksiyonlardan kareler...



































































































































