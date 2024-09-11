Çevik Gıda’dan Pazar Yerlerinde İndirim Fırsatları!

Çevik Gıda Isparta'da, lezzeti ve kaliteyi pazar tezgahlarına taşıyor! Şehrin çeşitli pazar yerlerinde sunduğu taze, doğal ve indirimli ürünlerle, sofralarınızı lezzetlendirmeye devam ediyor. Her hafta farklı pazar noktalarında bulabileceğiniz Çevik Gıda, hem sağlıklı hem de bütçenize uygun ürünlerle sizi bekliyor.

Peynir çeşitlerinden tereyağına, yeşil zeytinden taze yufkaya kadar geniş bir ürün yelpazesiyle, alışverişinizi keyfe dönüştüren Çevik Gıda’nın, zengin ürünleri ve indirim fırsatları pazar tezgahlarında sizlerle buluşuyor.

İndirimli Ürünlerimiz:

Meryem Ana Yufka: 20 TL

20 TL Köy Peyniri: 70 TL

70 TL Lux Ezine Peyniri: 190 TL

190 TL Çökelek: 40 TL

40 TL Lor Peyniri: 50 TL

50 TL Süzme Yoğurt: 50 TL

50 TL Duble Yumurta: 100 TL

100 TL Lux Teneke Peyniri: 100 TL

100 TL Az Yağlı Teneke Peyniri: 75 TL

75 TL Yaprak Tulum: 120 TL

120 TL Kaşar Peyniri: 190 TL

190 TL Tereyağı: 230 TL

230 TL Yeşil Zeytin Çeşitleri: 150 TL

Bu haftanın kampanyalı ürünlerini kaçırmayın, her bütçeye uygun fırsatlarla Çevik Gıda sizleri bekliyor!

İrtibat Bilgisi:

Detaylı bilgi ve sipariş için Uğur Çevik: 0541 742 04 24

Haftalık Pazar Takvimi:

Pazartesi: Zafer Pazarı (Öğleden sonra)

Zafer Pazarı (Öğleden sonra) Salı: Salı Pazarı (Mondi Mobilya karşısı)

Salı Pazarı (Mondi Mobilya karşısı) Perşembe: Hızırbey Pazarı (Öğlene kadar)

Hızırbey Pazarı (Öğlene kadar) Cuma: Yedişehitler Sağlık Ocağı önü

Yedişehitler Sağlık Ocağı önü Cumartesi: Işıkkent Pazarı (Öğleden sonra)

Işıkkent Pazarı (Öğleden sonra) Pazar: Mehmet Tonge Pazarı (Öğlene kadar)

Taptaze ve kaliteli ürünlerimizle her hafta farklı pazar yerlerinde buluşmak için Çevik Gıda’nın tezgahına uğramayı unutmayın!













