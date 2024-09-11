Çevik Gıda’dan Pazar Yerlerinde İndirim Fırsatları!
Çevik Gıda Isparta'da, lezzeti ve kaliteyi pazar tezgahlarına taşıyor! Şehrin çeşitli pazar yerlerinde sunduğu taze, doğal ve indirimli ürünlerle, sofralarınızı lezzetlendirmeye devam ediyor. Her hafta farklı pazar noktalarında bulabileceğiniz Çevik Gıda, hem sağlıklı hem de bütçenize uygun ürünlerle sizi bekliyor.
Peynir çeşitlerinden tereyağına, yeşil zeytinden taze yufkaya kadar geniş bir ürün yelpazesiyle, alışverişinizi keyfe dönüştüren Çevik Gıda’nın, zengin ürünleri ve indirim fırsatları pazar tezgahlarında sizlerle buluşuyor.
İndirimli Ürünlerimiz:
- Meryem Ana Yufka: 20 TL
- Köy Peyniri: 70 TL
- Lux Ezine Peyniri: 190 TL
- Çökelek: 40 TL
- Lor Peyniri: 50 TL
- Süzme Yoğurt: 50 TL
- Duble Yumurta: 100 TL
- Lux Teneke Peyniri: 100 TL
- Az Yağlı Teneke Peyniri: 75 TL
- Yaprak Tulum: 120 TL
- Kaşar Peyniri: 190 TL
- Tereyağı: 230 TL
- Yeşil Zeytin Çeşitleri: 150 TL
Bu haftanın kampanyalı ürünlerini kaçırmayın, her bütçeye uygun fırsatlarla Çevik Gıda sizleri bekliyor!
İrtibat Bilgisi:
Detaylı bilgi ve sipariş için Uğur Çevik: 0541 742 04 24
Haftalık Pazar Takvimi:
- Pazartesi: Zafer Pazarı (Öğleden sonra)
- Salı: Salı Pazarı (Mondi Mobilya karşısı)
- Perşembe: Hızırbey Pazarı (Öğlene kadar)
- Cuma: Yedişehitler Sağlık Ocağı önü
- Cumartesi: Işıkkent Pazarı (Öğleden sonra)
- Pazar: Mehmet Tonge Pazarı (Öğlene kadar)
Taptaze ve kaliteli ürünlerimizle her hafta farklı pazar yerlerinde buluşmak için Çevik Gıda’nın tezgahına uğramayı unutmayın!