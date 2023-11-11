Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Motorin Fiyatlarına Yansıyor: İndirim Yolda

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 80 dolara kadar gerilemesi, motorin fiyatlarında olumlu bir etki yaratıyor. 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatında 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.

Akaryakıt ürünleri fiyatlarını belirleyen petrol fiyatları, son günlerdeki düşüş trendini sürdürüyor. Brent petrolün varili en son, uluslararası piyasalarda 80.42 dolardan işlem gördü. Bu düşüş, motorin fiyatlarına olumlu yansıyacak.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olacak şekilde motorin litre fiyatında 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor. Ancak, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

İndirim sonrasında, İstanbul'da motorin litre fiyatı yaklaşık olarak 36.38 TL'ye, Ankara'da 36.96 TL'ye, İzmir'de ise 37.14 TL'ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatları ise İstanbul'da 34.55 TL, Ankara'da 35.20 TL, İzmir'de 35.31 TL seviyesinde bulunuyor.