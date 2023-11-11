ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Isparta Belediye Başkanlığı olarak kamuoyunu bilgilendirme ve uyarı niteliğinde bir basın açıklaması yapma zarureti doğmuştur. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, Belediyemiz, Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ile başkan yardımcılarımızdan Yasin Tekin’in isimleri kullanılarak, 'Engellilere tekerlekli araç yardımı' talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu noktada, Isparta Belediyesi ve ilgili yöneticilerimiz tarafından herhangi bir vatandaştan maddi yardım talebinde bulunulmadığını açıkça belirtmek isteriz. Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile başkan yardımcılarımız adına gerçekleştirilen bu tür taleplerin, resmi ve doğruluk payı taşımadığını vurgularız.

Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür taleplerle karşılaştıklarında itibar etmemeleri ve herhangi bir maddi yardım yapmadan önce resmi kaynaklardan doğrulama yapmalarıdır. Bu tür durumlarla karşılaşılması halinde, lütfen en yakın güvenlik birimine veya belediyemize bilgi verilmesini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI