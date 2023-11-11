Isparta Belediye Meclisi, 2024 Yılı Bütçesini Onayladı

Isparta Belediye Meclisi, 2024 Yılı Bütçesini Kabul Etti

Isparta Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığında toplandı ve Kasım ayı son toplantısında önemli bir karar aldı. Toplantının odak noktası, Isparta Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesiydi.

Başkan Başdeğirmen'in liderliğindeki toplantıda, belediyenin 2024 yılı bütçesi 5 milyar 815 milyon lira olarak açıklandı. Ancak, bütçe teklifi meclis üyeleri arasında farklı görüşlere neden oldu. MHP, CHP ve İYİ Parti'den gelen meclis üyeleri, bütçeye ret oyu kullanırken, AK Parti ve bağımsız meclis üyesi Ahmet Aydoğdu ise bütçeyi onayladı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Ahmet Aydoğdu'nun "Isparta'ya bunun bir katı daha fazla olmalıydı. Çünkü çok fazla yatırıma başladık, yarım kalmasın ifadeleri dikkat çekti. Başkan Başdeğirmen, bütçeyi onaylayanlara teşekkür ederken, Aydoğdu bütçeyi az bulmasına ilişkin, "Bütçe küçük gelmiş Sayın Başkan. Isparta'ya bunun bir katı daha fazla olmalıydı. Çünkü çok işe başladık, yarım kalmasın. Onun için bütçeyi az buldum" şeklinde konuştu.

Başkan Başdeğirmen'in konuşmasının ardından, İYİ Parti meclis üyesi Mete Kınay, bütçeye neden ret oyu verdiklerini siyasi bir bakış açısıyla izah etti. Başdeğirmen, Kınay'a yönelik tepkisinde, "Bu memlekete yatırım yapılmasını istemiyoruz demektir" ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında, Kirazlı Tepe ile Subay Lojmanları yanındaki otopark ve Andık Deresi'ndeki çalışmalar için 140 milyon lira borçlanma maddesi görüşüldü. Bu maddeye İYİ Parti ile CHP ret oyu kullanırken, MHP çekimser kaldı. Madde, AK Parti ve bağımsız üyenin oylarıyla kabul edildi.





