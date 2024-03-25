isparta-detayli-oto-yikamaisparta-detayli-oto-yikama

Özgür Demirtaş: Emeklileri Bekleyen Tehlikeler Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

Özgür Demirtaş: Emeklileri Bekleyen Tehlikeler Üzerine Çarpıcı Açıklamalar
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Özgür Demirtaş: Emeklileri Bekleyen Tehlikeler Üzerine Çarpıcı Açıklamalar
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son zamanlarda emeklilerin karşılaştığı risklere dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dünyadaki tüm emeklilere, siyasetçiler yalan söylüyor. Sosyal Güvenlik Sistemleri batık durumda" ifadelerini kullandı.
Demirtaş, "Beni bu konuda eleştirenlerin hepsi doğru söylediğimi biliyor. Emekliler ve ileride emekli olacaklar Dünya Siyasetçileri tarafından kandırılıyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, "Emekli olduğunuz zaman ya size Hak Ettiğinizden az para verecekler. Ya da Para Basıp, Paranızı verip, o parayı sizden enflasyon ile geri alacaklar" uyarısında bulundu.
Sonrasında Demirtaş, şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye'de Okuduğunu Anlama oranının çok düşük olduğunu biliyorduk. Ama bu kadar düşük olduğunu ben bile tahmin edemezdim. Aşağıdaki Twiti atıyorum, Ses SGK uzmanından çıkıyor: Yok ben Emekli karşıtıymışım! Yemin ederim çıldırmamak elde değil. Bak TÜRKÇE tane tane anlatayım:
  1. Gençler çalışırken sepete PARA atıyor. Yaşlılar yaşlanınca sepetten para alıyor.
  2. Dünya nüfusu yaşlandıkça ve ömürler uzadıkça, sepetten para alanlar çoğalıyor. Sosyal Güvenlik sistemeleri zorlanıyor.
  3. Tıpkı bir Ponzi sistemindeki gibi, sepete para atanlar, sepetten para alanlara göre arttığında sistem sallanmaya başlıyor.
  4. POPÜLİST siyasetçiler topladıkları vergileri VERİMSİZ projelere yatırıyorlar. Yatırılan 100 Lira, Enflasyon üstü getiri getirmiyor.
  5. Bu yüzden çalışırken 2000 Doları Emekliliğe yatıran kişi, emekli olduğunda bir bakıyor enflasyondan arınmış olarak 2000 Doları geri alamamış!
  6. Siyasetçiler batırdıkları anlaşılmasın diye laga luga yapıyorlar.
  7. İki seçenek doğuyor ya emeklilere geçinemeyecekleri kadar DÜŞÜK ücret veriliyor, ya da ücret yüksek gibi olsa da basılan paralarla yaratılan Enflasyon yine Emeklinin cebinden yiyor.
  8. Bu yazdıklarımı Sosyal Güvenlik Sistemi olmasın diye anlayan NET gerizekalıdır, ya da art niyetlidir. Sosyal Güvenlik sistemi düzgün yönetilirse Ponzi olmaktan çıkar.
  9. Ancak Hükümetlerin Gösteriş amaçlı para harcadıkları toplumlarda PONZİ'ye dönüşürler. Emekliler onca yıl yatırdıkları parayı, alım gücünü koruyacak şekilde geri alamayınca olayı anlarlar ama iş işten geçmiş olur.
  10. Yazdıklarım tam aksine EMEKLİLERE tam destektir. Yönetimdeki Siyasetçiler Emeklilere her şeyin çözüleceğini söyleyerek YALAN söylüyor. Her şey berbat olacak.
Net mi? Açık mı? Bir daha heceleyerek yazayım mı?"
 



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kredi kartı kullanımındaki büyük hataya dikkat 'Aman başınız yanmasın
B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı 'Artık o araçları da kullanacaklar'
Bakanlık 81 ile genelge gönderdi ’15 Nisan’a kadar uzatıldı’
Arabası Olan Emekliye Müjde: Artık Tamamen Ücretsiz!
Elinde Çeyrek ve Gram Altın Bulunanlar Dikkat!
Yüzlerce At ve Eşek Kemiği Bulundu
Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat
Kararname Hazırlandı
Ünlü Ekonomist Aziz Çelik: Emekli Maaşlarına Zam Bekleyenler İçin Üzücü Haber
Özgür Demirtaş: Emeklileri Bekleyen Tehlikeler Üzerine Çarpıcı Açıklamalar
Devletten Prefabrik Ev İnşaatına Büyük Destek: İşte Detaylar
Isparta'nın En Trend Cep Telefonu Aksesuar Mağazası Telefon Alemi Telalem
Yüksel Ergül Giyim Dünyası, Hesaplı ve Kaliteli Giyim Seçenekleri Sunuyor!
Talat Car Detailing'den Aracınıza Özel Bakım: Seramik Kaplama ile Maksimum Koruma ve Parlaklık!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun bombayı patlattı ‘Emekli maaşlarına iyileştirme paketleri geliyor’
Milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren yeni bir sistem
Yoğurdun içine 1 kaşık eklemek yetiyor 'Faydası say say bitmiyor'
İşte 150 bin TL'nin 3 aylık getirisi:
Elinde Altın ve Dolar Olanlar Dikkat
Bankalar Kredi Kartlarını Tek Tek Toplayacak
Kredi Kartlarının Bu Özelliği Tamamen Yasaklanacak: 9 Gün Sonra Başlıyor
Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyelerinde Sürpriz Artış
Ekmeklerinizi Küflenmeden Saklamanın Pratik Yolu
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Tarafından Aranan Şahıs Yakalandı
Kullanım Kapatma Tehlikesi!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

15 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Bayram Müjdesi15 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Bayram Müjdesi18 Mart 2024
SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerine Yeni Promosyonlar!SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerine Yeni Promosyonlar!19 Mart 2024
Hesaplarınızı Kontrol Edin!Hesaplarınızı Kontrol Edin!19 Mart 2024
Bellona ve İstikbal Satılıyor: Mobilya Sektöründe Büyük DeğişimBellona ve İstikbal Satılıyor: Mobilya Sektöründe Büyük Değişim21 Mart 2024
Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyelerinde Sürpriz ArtışEmekli Maaşları ve Bayram İkramiyelerinde Sürpriz Artış23 Mart 2024
'Belge Getirenlere Maaş Bağlanacak' - Bakanlık Harekete Geçti'Belge Getirenlere Maaş Bağlanacak' - Bakanlık Harekete Geçti21 Mart 2024
Trafik Işıklarına Yeni Bir Renk Ekleniyor: Beyaz!Trafik Işıklarına Yeni Bir Renk Ekleniyor: Beyaz!19 Mart 2024
Yastık Altında Altını Olanlar Dikkat! Türkiye Tarihinde Bir İlk YaşanıyorYastık Altında Altını Olanlar Dikkat! Türkiye Tarihinde Bir İlk Yaşanıyor20 Mart 2024
Resmi açıklama geldiResmi açıklama geldi18 Mart 2024
Kredi Kartlarının Bu Özelliği Tamamen Yasaklanacak: 9 Gün Sonra BaşlıyorKredi Kartlarının Bu Özelliği Tamamen Yasaklanacak: 9 Gün Sonra Başlıyor23 Mart 2024
1 Milyon İşçi İçin Umudun Adımları1 Milyon İşçi İçin Umudun Adımları20 Mart 2024
Emeklilikte Yeni Dönem: Yaşa Göre Maaş Geliyor!Emeklilikte Yeni Dönem: Yaşa Göre Maaş Geliyor!21 Mart 2024
İşte 150 bin TL'nin 3 aylık getirisi:İşte 150 bin TL'nin 3 aylık getirisi:23 Mart 2024
Tazminat HakkıTazminat Hakkı22 Mart 2024
Emeklilere Sevindirici HaberEmeklilere Sevindirici Haber20 Mart 2024
SGK Uzmanı Ali Tezel ilk kez açıkladı 'Emeklileri isyan ettirecek iddia'SGK Uzmanı Ali Tezel ilk kez açıkladı 'Emeklileri isyan ettirecek iddia'21 Mart 2024
Yüzlerce At ve Eşek Kemiği BulunduYüzlerce At ve Eşek Kemiği Bulundu25 Mart 2024
ATM'lerde Köklü Değişiklikler: Giden Boş Dönme Riskiyle Karşı KarşıyaATM'lerde Köklü Değişiklikler: Giden Boş Dönme Riskiyle Karşı Karşıya21 Mart 2024
Ramazan Bayramı Tatlılarının Adresi: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi!Ramazan Bayramı Tatlılarının Adresi: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi!19 Mart 2024
Emeklilere Özel Ücretsiz Hizmetler Geliyor! 81 İlde UygulanacakEmeklilere Özel Ücretsiz Hizmetler Geliyor! 81 İlde Uygulanacak20 Mart 2024