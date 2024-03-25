Devletten Prefabrik Ev İnşaatına Büyük Destek: İşte Detaylar

Gün geçtikçe konut fiyatlarının artmasıyla, birçok kişi müstakil evlere yöneliyor. Devlet de bu eğilime destek olmak amacıyla belirli şartları taşıyanlara önemli bir yardım sunuyor: 300.000 TL gibi dikkate değer bir destek.

Ancak, bu desteğe başvurabilmek için belirli kriterleri yerine getirmek gerekiyor. İşte, bu destek programının ayrıntıları ve şartları:

Prefabrik evler, hem uygun fiyatlı olmaları hem de kolaylıkla inşa edilebilmeleri sebebiyle son zamanlarda popüler hale geldi. Ancak, tercih edilmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunuyor.

Öncelikle, evin konumlandırılacağı arsanın kişinin üzerine olması, prefabrik evin maliyetini önemli ölçüde düşürebiliyor. Bu nedenle, Milli Emlak tarafından sunulan uygun fiyatlı arsalar, prefabrik ev yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.



DEVLET DESTEK SAĞLIYOR

Prefabrik ev inşa etmek isteyen ve belirli şartları sağlayanlara devlet tarafından önemli destekler sunuluyor. Ancak, bu desteklerden faydalanabilmek için belirli şartları karşılamak gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin öncelikle ihtiyaç sahibi olmaları gerekiyor.

Bunun yanı sıra, aranan diğer şartlar ise şunlar:

Kendi arsasına sahip olmak

Hane içindeki bireylerin kişi başı gelirinin asgari ücretin 1/3'ünden az olması

Engellilik, yaşlılık, boşanma veya dul kalma gibi durumlardan en az birine sahip olmak

Bu şartları sağlayanlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan 300.000 TL'lik prefabrik ev yardımından faydalanabiliyorlar.

Devletin sunduğu bu destek, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine büyük katkı sağlıyor.

Örneğin, 70 metrekarelik tek katlı bir 2+1 evin fiyatı 389.900 TL olarak belirlenmişse, devletten 300.000 TL destek alan bir kişi bu evi yalnızca 89.900 bin TL'ye sahip olabilir. Yani, bu destekten faydalananlar sadece 89.900 bin TL'ye müstakil bir ev sahibi olabiliyor.