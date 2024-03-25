Ünlü Ekonomist Aziz Çelik: Emekli Maaşlarına Zam Bekleyenler İçin Üzücü Haber

Seçim öncesi umutlar artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere zam haberi vereceği iddiası boşa çıktı. Ünlü ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, bu durumu değerlendirerek emeklilere kötü haber verdi.

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25 zammın ardından zor günler geçiren emekliler, maaşlarına seyyanen bir zam beklentisi içerisindeydi. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zam" beklentilerine karşı "promosyon" açıklaması tepkilere neden oldu.

Erdoğan'ın partisinin Ankara mitinginde kamu bankalarının bu yılki promosyon ödeme miktarlarını duyurmasıyla, emeklilerin zam umutları yıkıldı.

AK Parti'den gelen peş peşe zam sinyallerine rağmen, Ankara ve İstanbul mitinglerinde emeklilere yönelik beklenen zam müjdeleri açıklanmadı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çelik, emeklilere yönelik zam beklentilerinin boşa çıktığını vurgulayarak, seçim öncesi herhangi bir adımın teknik olarak mümkün olmadığını belirtti. Seçim sonrası vaatlerin hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Çelik, AK Partili yetkililerin "Haziran sonu veya temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız" sözlerini hatırlatarak, zam konusunun temmuz ayında masaya yatırılacağını belirtti.