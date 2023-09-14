ORKÖY Destekleriyle Orman Köylülerinin Gelirini Arttırmaya Devam Ediliyor

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY Destekleriyle Orman Köylülerinin Gelirini Arttırmaya Devam Ediyor

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY (Orman Köylerinin Kalkınması ve Yoksulluğun Azaltılması) Projesi kapsamında orman köylülerinin gelir düzeyini yükseltmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Dinar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı S.S. Yapağlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yürütülen Alabalık Üretme ve İşletme Tesisi Modernizasyon Projesi'nde devam eden alabalık havuzları Bölge Müdürü Sayın Rifat Ataş ve beraberindeki teknik heyet tarafından yerinde incelendi.

Bu destekli projenin hayata geçirilmesi, orman köylülerinin gelir düzeyini arttırarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte alabalık üretim kapasitesi artacak ve bölge ekonomisine olumlu etkileri olması bekleniyor.

Isparta Orman Bölge Müdürü Sayın Rifat Ataş, projenin sürdürülebilir kalkınma ve orman köylülerinin yaşam standartlarını iyileştirme amacına hizmet ettiğini belirterek, bu tür desteklerin devam edeceğini vurguladı.

ORKÖY Projesi, orman köylerinin kalkınmasına ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan önemli bir inisiyatif olarak sürdürülmekte ve orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini teşvik etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü