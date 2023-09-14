Isparta Emniyet Müdürlüğü, "Hayallerim Benden Büyük" Projesiyle Gençlere Pastacılık Kursu Düzenledi

Isparta Emniyet Müdürlüğü, "Hayallerim Benden Büyük" Projesiyle Gençlere Pastacılık Kursu Düzenledi
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Isparta Emniyet Müdürlüğü, "Hayallerim Benden Büyük" Projesiyle Gençlere Pastacılık Kursu Düzenledi
Isparta Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamındaki "Hayallerim Benden Büyük" projesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sevgi Evleri sakini gençler için yaş pasta yapım kursu düzenledi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğreticisi Selvinaz Başköylü tarafından verilen kursta, 11 öğrenci eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldı.
Öğrencilere sertifikaları, Vali Aydın Baruş tarafından Isparta Polisevi'nde düzenlenen bir törenle verildi. Törene Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve ilgili kurum müdürleri ile öğrenciler ve Toplum Destekli Polislik Şube (TDP) Müdürlüğü personeli katıldı.
Törenin başlangıcında TDP Şube Müdürü Emniyet Amiri Yasemin Polat tarafından proje hakkında bilgilendirme yapılarak, şube müdürlüğünün diğer faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirildi.
Vali Baruş, öğrencilere sertifikalarını vermeden önce yaptığı konuşmada, gençlerin ve çocukların suçlardan, zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda polisin sadece suçla mücadele etmekle kalmayıp toplumun bütün kesimleriyle işbirliği yaparak sosyal sorunları ele alma sorumluluğunu taşıdığını belirtti.
Vali Baruş, gençlerin boş zamanlarını iyi değerlendirmesinin önemini vurgulayarak, projeye emek verenlere teşekkür etti. Ayrıca, bundan sonra yapılacak kurslarla gençlerin faydalı alışkanlıklar kazanmalarına destek verileceğini açıkladı.
Törenin sonunda, öğrenciler tarafından hazırlanan pasta Vali Baruş tarafından kesilerek tadına bakıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP)
 
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