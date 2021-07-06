ÖNCE MESLEK ÖĞRENDİLER, SONRA ORTAYA ÇIKARDIKLARI ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNDULAR

İş-Kur Isparta İl Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ve Kadın ve Demokrasi Derneği Isparta şubesi iş birliği ile kadınların el emeği göz nuru eserlerin satıldığı sergi Isparta Valiliği önünde bulunan 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda açıldı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte sergiyi gezerek, İş-Kur ve KADEM yetkililerinden proje ile ilgili bilgi aldı.Vali Seymenoğlu, kadınların ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmaları adına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.İş-Kur Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, projenin kadınların istihdama katılmaları adına ve gelir getirmeye yönelik olduğunu belirterek, meslek öğrenen kursiyerlerin açılan sergide kendi ile eserlerini sattıklarını söyledi. Höke, kadınların aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları adına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek projede çıkmasında desteklerini esirgemeyen Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer ilgililere teşekkür eti.Kuruluş amaçlarının kadınların hayatına dokunmak olduğunu söyleyen Kadın ve Demokrasi Derneği Isparta Şube Başkanı Gonga Kayacan, iki gün sürecek olan sergide ilk gün satışların oldukça iyi olduğunu belirterek, serginin 7 Temmuz tarihine kadar Valilik önünde açık kalacağını söyledi.İş-Kur, Halk Eğitimi Merkezi ve KADEM iş birliğinde açılan kurslarda meslek sahibi olan kadınlar satılan ürünlerden elde ettikleri gelir ile aile ekonomisine de katkı sağlamış olacaklar.