İZMİR’Lİ GENÇLER EĞİRDİR’İ KEŞFEDİYOR

KIDS FOR LIFE organizasyonu ile gençler Türkiye’nin farklı yerlerini keşfetmeye devam ediyor. Farklı ve yeni nesil bir deneyim Kids for life camp, Türkiye’de çocukların yaz ve kış tatillerinde vaktini hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirebileceği, multidisipliner yaklaşımı barındıran yenilikçi bir organizasyon bu günlerde Isparta’nın İnci’si Eğirdir’de gençleri buluşturdu.Sevecen ve enerji dolu rehberler her yaş gruptan kampçılara yönelik farklı yaz programları düzenliyor. Eğlenceli ve zorlu aktiviteler, herkesin kişisel becerilerine uygun şekilde tasarlanıyor. Ayakları yere basan bir Yaz Kampı olarak değerlendirilen kampta Optimist, yelken, kano, bisiklet, oryantring, dağcılık, binicilik, okçuluk, basketbol, tenis, çadır kampı, resim, boyama, heykel, çamur, eğitsel oyunlar yer alıyor.Kids for life camp, 2021 yılında kurulan, Isparta bölgesinde geniş bir etkinlik ağına sahip.Eğirdir’de konaklayan ve İzmir’den katılan gençler Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün de destekleri ile Elektrikli Tekne’de tur yaptılar. Camp yetkilileri ve öğrenciler kendilerine gösterilen misafirperverlikten ve yapılan ikramlardan dolayı Başkan Veli GÖK’e teşekkür ettiler.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)