ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, sigara kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Şarkikaraağaç İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde (1) şahsın kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi alınmıştır.02 Temmuz 2021 tarihinde Şarkikarağaç İlçesinde (1) şüpheli şahsın iş yerinde yapılan arama neticesinde, (81) paket bandrolsüz parlıament marka sigara ele geçirilmiş olup, şüpheli M.Ç. (48) hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen sigaralara el konulmuştur.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerinikararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.