Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Konya-Isparta kara yolunun Akmecit mevkisinde, Çin uyruklu Chen Yougın'ın kullandığı otomobil ile Mısır uyruklu Muhamet Hamadua'nın yönetimindeki otomobil çarpıştı.Kazada ağır yaralanan Muhamet Hamadua, Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Chen Yougın ve araçtaki 3 kişi ise Yalvaç ve Eğirdir Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.