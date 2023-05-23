İstiklal Mahallesi'nde Yeraltı Otoparkı İnşaatı Başladı

Isparta Belediyesi, şehirdeki otopark sorununu çözmek için aktif çalışmalarını sürdürüyor. İstiklal Mahallesi'nde yer alan Subay Lojmanları'nın yanındaki 5.000 metrekarelik alanda, 400 araç kapasiteli 3 katlı yeraltı otoparkı inşa ediliyor. Hafriyat alımı işlemleri başlatıldı ve inşaat çalışmalarına geçilecek. Yeni otopark, elektrikli araç şarj istasyonlarıyla donatılacak, böylece elektrikli araçlar burada şarj edilebilecek. Otoparkın tamamlanmasının ardından ise 4.000 metrekarelik bir meydan alanı oluşturulacak.