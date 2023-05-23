Isparta'da şaka amaçlı oynanan av tüfeği sonucu ölüm yaşandı!

Dün akşam saatlerinde Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Tepeli köyünde gerçekleşen olayda, 4 arkadaş bir araya geldi. Mantarhane adı verilen bölgede bulunan arkadaş grubundan R.C.A., elindeki av tüfeğini Emirhan Kahraman, M.Ö. ve B.Y. isimli arkadaşlarına doğrulttu. Ancak av tüfeği ateş alarak Emirhan Kahraman (17) isimli genç hayatını kaybetti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emirhan Kahraman, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer arkadaşlar M.Ö. ve B.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

R.C.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.