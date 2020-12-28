OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılının son kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından sonra okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu da yanıt buldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; ''Vaka sayısındaki düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımdan kısıtlama tedbirlerinin yeniden artmasına ihtiyaç duymayacak şekilde temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyoruz. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Bu çerçevede yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e uzatıyoruz.'' Dedi.