

Pandemide AEDAŞ’ta online işlemlerin payı yüzde 80’e ulaştı



Kovid-19 salgınında müşterilerine uzaktan erişim hizmeti sunan şirketler öne çıkarken AEDAŞ’ta da online işlemlerin payı her geçen gün artıyor. Dijital altyapısı ile bu zorlu dönemde müşterilerinin taleplerine hızla yanıt üreten AEDAŞ’ta online işlemlerin payı pandemi döneminde 20 puan artarak yüzde 80’lere ulaştı.



Dünyayı sarsan Kovid-19 salgını, tüketicilerin davranışlarını derinden etkiledi. Salgınla birlikte dijital platformların kullanımı hızla artarken elektrik tüketicileri online hizmetlere yöneldi. Güçlü bir dijital altyapısı bulunan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ) online hizmetlerine olan talepte de pandemi döneminde ciddi bir artış yaşandı. AEDAŞ’ın toplam işlemleri içinde online işlemlerin oranı Ocak 2020’de yüzde 60 iken bu rakam Ekim 2020’de yüzde 80’lere çıktı.

2017 yılında Enerji Talep Sistemi (ETS) olarak ifade edilen online sistemi devreye aldıklarını vurgulayan AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “2019’dan itibaren yeni abonelik süreçlerinin tüm basamaklarını yani proje onay, bağlantı görüşü, dağıtım bağlantı anlaşması imzalanma süreci, tesisat kontrol ve geçici kabulleri, ETS üzerinden yürütmeye başladık. Dolayısıyla pandemi sürecinden önce de yeni abonelik işlemlerini ETS üzerinden yürüttüğümüz için Müşterilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamadı. ETS sistemi bu süreçte ciddi anlamda işlerimizi kolaylaştırdı” diye konuştu.



BAŞVURU VE TALEPLER E-POSTA ÜZERİNDEN ALINDI

Pandemi döneminde fen adamlarının şirket çalışanları ile yüz yüze gelmeden taleplerini ve başvurularını yapabilmeleri için konusuna göre özel e-posta adresleri oluşturulduğunu söyleyen Müdüroğlu, “Başvurular ve talepler bu e-postalar üzerinden alındı ve yine dönüşler e-posta üzerinden yapıldı. Bu şekilde hem işletmelerdeki müşteri trafiğinin önüne geçildi hem de müşteri memnuniyeti sağlanmış oldu. Dolayısı ile Ocak 2020’de toplam işlemlerimiz içerisinde online işlemlerin payı yüzde 60 seviyesinde iken bu oran Ekim 2020 itibarı ile yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Bu sırada müşterilerimiz Twitter’daki AEDAŞ Destek hesabımızı ve WhatsApp ihbar hattımızı da çok daha aktif kullandı” değerlendirmesinde bulundu.



YILDA 65 BİN YENİ ABONE GELİYOR

Antalya, Burdur ve Isparta’da 2.2 milyon aboneye hizmet veren AEDAŞ’a yılda yaklaşık 65 bin yeni abone geliyor. Şirket bu yeni abonelik süreçlerini ETS ve kayıtlı fen adamları üzerinden yürütüyor. Abonelerin neredeyse tamamı işlemlerini fen adamları üzerinden online olarak gerçekleştiriyor ve bu ciddi bir süre avantajı sağlanıyor. Fiziki olarak bir projeyi onaylatmak yaklaşık yedi gün sürerken işlemin online yapılması durumunda bu süre üç güne iniyor. AEDAŞ’ın online kanalından yapılan işlemler arasında ‘proje onayı, bağlantı görüşü ve dağıtım bağlantı anlaşması imzalanması’ ilk üçte yer alıyor.

