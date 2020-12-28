ISPARTA’DA EĞİTİM YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

2020’de Eğitim Yatırımları Hız Kesmedi

Isparta’daki eğitim yatırımlarının görüşüldüğü toplantı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.Eğitim şehri olan Isparta’da 2020 yılında eğitim yatırımlarına 25.5 Milyon TL harcandı. Başta okulların depreme karşı güçlendirilmesi ve yeni okul yapımı olmak üzere okulların ihtiyaç duyduğu tüm fiziki çalışmalar devam ediyor. Pandemi dolayısıyla eğitime ara verilmesini fırsata çeviren Isparta Valiliği tarafından ; il merkezinde, ilçelerde ve köylerde toplam 112 okulda bakım onarım işlemi yapılırken;Merkez Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu, Merkez Naşide-Halil Gelendost İlkokulu, Merkez Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi, Merkez Yedişehitler İlkokulu, Merkez Zehra Ulusoy İlkokulu, Merkez Gülistan İlkokulu, Yalvaç İMKB İlkokulu, Şarkikaraağaç İMKB Atatürk İlkokulu, Gelendost Çok Programlı Anadolu Lisesi, Gönen Fen Lisesi’nde güçlendirme projeleri tamamlandı.Merkez Şehit Koray Akoğuz İlkokulu, Merkez Şehit Şükrü Çakar Ortaokulu, Aksu Şehit Yaşar Kocabaş İlkokulu / Ortaokulu, Eğirdir- Barla İlkokulu / Ortaokulu, Eğirdir – Bağlar Ortaokulu, Gelendost – Yaka İlkokulu, Merkez Üçkardeş Ortaokulu, Eğirdir Muazzez – Yaşar Şapcı İlkokulu ve Merkez Mehmet Köse İlkokulu / Ortaokulu için de güçlendirme projeleri hazırlandı.2020 yılında yapılan eğitim yatırımlarını değerlendirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu’nun katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantıdaki konuşmasında eğitim yatırımlarında önceliği depreme dayanıklılığı zayıf çıkan okulların güçlendirmesine verdiklerini aktaran Vali Seymenoğlu, “2020 yılında programladığımız 10 okulumuzu mali kaynak sıkıntımız olmadan tamamladık. Bugünkü toplantımızda da güçlendirme çalışmaları 2021 yılına sarkan 9 adet okulumuzla ilgili çalışmaları değerlendireceğiz. Yapım işleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaremiz birlikteliğinde yapılıyor. Bu 9 okulumuzu da 3-4 ay içerisinde tamamlayarak hizmete almayı planlıyoruz. Ayrıca 2020 yılında 2 yeni okulumuzun da inşaatını yaptık. Biri hayırsever vatandaşımız tarafından yapılıyor. Geçen gün gittik, gördük; sanırım şehrimizin en kullanışlı en modern okulu olacak. Yakında teslimini alacağız. Buradan hayırsever ailemize çok çok teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımızın bu tür katkıları bizi gururlandırıyor ve çok mutlu ediyor. 2021 yılında da 7 adet okul yapmayı planlıyoruz. Bunlarda da önceliğimiz anaokulları olacak. Çünkü anaokulu sayısı istediğimiz düzeyde değil. Özellikle çalışan ailelerimiz için, içinde kreş de olan anaokulları yapmayı planlıyoruz. Tüm bu yatırımların Ispartamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, hayırseverlerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Pandemi sürecinin bitmesiyle birlikte eğitim yuvalarını tekrar yüz yüze eğitime açacağız. Onun için öğretmen arkadaşlarımızın var olan gayretlerini daha da artırarak bu süreçte bizlere destek olmasını da istiyoruz. Okullar; öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizindir. Bizim bu gayretlerimizin amacı okullarımızda eğitim öğretimin en başarılı şekilde, en kaliteli şekilde en uygun ortamda yürütülmesidir. Önümüzdeki yıllar içinde bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat-Emlak Şube Müdürü Mehmet Zeki Kılıç il genelinde devam eden yatırımlar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirerek tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında Vali Seymenoğlu’na bilgi verdi.