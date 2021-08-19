OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Son Dakika Haberi; Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün akşam Bakanımla görüştük, inşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal7-Ülke TV ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yüz yüze eğitime geçişle ilgili Erdoğan "Dün akşam Bakanımla görüştük, inşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar." dedi.



2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB’in 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlangıcı 1. sınıflar için 31 Ağustos 2021 olacak. Diğer tüm sınıflar ise 6 Eylül’de okula başlayacaklar. Üniversitelerde ise akademik takvim 13 Eylül’de başlayacak.

Buna göre 1. sınıflar dışında ilkokul, ortaokul ve liseler için yaz tatili 5 Eylül’de bitecek.



