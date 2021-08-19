BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDI

Gedikli avlak sahasında İlçe Tarım Müdürlüğü, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü iş birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı iç suların baliklandirilmasi projesi kapsamında, ilçemizde sınırı bulunan Beyşehir gölü Gedikli avlak sahasına 900000(dokuz yüz bin) adet sazan balık yavrusu mevcut balık popülasyonunu destekleme amacıyla gölümüze bırakıldı.Sazan balık yavrularının göle bırakılması programına Kaymakamımız Sayın Onur YILMAZER, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa ÇARKACI, İl Genel Meclis Üyesi Selçuk GÖKMEN, İlçe Tarım Müdürü Hüseyin AYDIN, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Banu YALIM, Isparta İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Arif Bıyık, Kurum Amirleri ve vatandaşlarımız katılım sağladı.