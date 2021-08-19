ŞEHİR HASTANESİ ÇALIŞANLARI SAHAYA İNİYOR! - ÇAĞRI YAPILDI DOĞRU BİLGİYİ İLETECEKLER...!

Covid-19 mücadelesinde çalışmalarına özveri ile devam eden personelimize Başhekimimiz Uzm.Dr Ruşen KESKİN ve Başhekim yardımcımız Uzm. Dr. Arzu TIĞLI tarafından aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verildi. Toplantıda Başhekim Uzm. Dr. Ruşen KESKİN aşı çalışmalarında son zamanlarda bilgi kirliliği ve aşının yan etkileri konusundaki endişeye bağlı olarak aksaklıkların yaşandığını ifade ederek, çalışanlarımıza halkımızın farkındalığını artırmak ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek için sahaya inme çağrısında bulundu. Mavi iller kategorisinde yer alan ilimizde aşı çalışmalarına hız verebilmek amacıyla, sağlık çalışanlarının halkın her kesimine ulaşarak doğru bilgiyi iletmelerini istedi.